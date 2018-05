Zimmerbrand auf Bestellung

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mengen haben die Brandbekämpfung in der vergangenen Woche in einem Brandcontainer geübt. Auch weitere Feuerwehren, etwa die aus Hohentengen und Bingen, haben das Angebot in Mengen genutzt. Durch das realistische Training sind die Brandschützer nun wieder besser auf den Ernstfall vorbereitet.

„Die Einsatzbelastung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mengen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dabei gerät die namensstiftende Aufgabe der Brandbekämpfung jedoch immer mehr in den Hintergrund, da die Rettung von Personen, die medizinische Erstversorgung und die technische Hilfeleistung die meisten Einsätze verursachen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Mengen. „Jedoch ist und bleibt die Brandbekämpfung eine wichtige und gefährliche Aufgabe.“ Die Eigendynamik eines Brandverlaufs erfordere daher geübte Brandbekämpfer, die mit der Situation vertraut sind und wissen, wie weit sie im Ernstfall zur Rettung von Menschen gehen können. Da die wenigen Echteinsätze nicht ausreichen würden, damit alle Einsatzkräfte ausreichend Erfahrung haben, sei die sogenannte „heiße“ Brandausbildung ein wichtiger Bestandteil der Aus- und Fortbildung.

Die Netze BW unterstützen die Ausbildung der Feuerwehren durch Bereitstellung von Brandcontainern, in denen unter sicheren Rahmenbedingungen der Brandeinsatz mit realem Feuer geübt werden kann. Die Einsatzkräfte konnten somit die Bekämpfung eines Zimmerbrandes und das sichere Vorgehen mit der thermischen Belastung durch die Hitze üben. Dabei konnten Erfahrungen gesammelt werden, wie sich das Feuer verhält, wann es gegebenfalls zu einer Durchzündung kommt oder dass eine abgelöschte Brandstelle auch wieder aufflammen kann und man deshalb immer einen aufmerksamen Rundumblick haben muss. Weiter wurde auch mit jedem Trupp eine Notfallübung durchgeführt, in dem ein Kamerad nach einem Unfall gerettet werden musste.