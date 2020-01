Zehn Mengener Musikschülerglänzen mit gutem Ergebnis

Die Musikschulen im Landkreis Sigmaringen haben am jährlich stattfindenden Wettbewerb „Jugend musiziert“ mit dem Regionalentscheid an der Musikschule Friedrichshafen teilgenommen. Auch zehn Schüler der Musikschule Mengen glänzten mit guten Ergebnissen.

Am Freitagabend startete der Wettbewerb für den Pianisten Niklas Zimmerer aus der Klavierklasse von Gabi Wiens. Er nahm zum ersten Mal am Wettbewerb teil und machte in seiner Altersgruppe II mit 20 Punkten den zweiten Platz. Ebenfalls eine Premiere hatte am Samstagvormittag das Klarinetten Trio mit den Schülerinnen Paula Erath, Johanna Faigle und Lisann Seeger (AGII) unter Leitung von Erwin Welte. Sie erhielten von der Jury 21 Punkte und machten damit den ersten Platz.

Fast zur gleichen Zeit trat Lena Fischer (AGIII) aus der Klavierklasse von Gabi Wiens an. Ihr Vortrag wurde von der Jury mit 23 Punkten und somit einem ersten Platz mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb prämiert. Am Nachmittag traten in der Altersklasse V das Querflöten Quartett von Monika Etter sowie die Pianistin Natalie Rau aus der Klasse von Inge Gaigis an. Den vier Damen Ida Bleicher, Hannah Schneider, Carolin Kuchelmeister und Laura Kuchelmeister wurde für ihr musikalisches Zusammenspiel einen ersten Platz mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb ausgesprochen. Ebenfalls über eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb und somit einen ersten Platz darf sich Natalie Rau freuen die ihr Soloprogramm vor den Juroren präsentierte.

Die sechs Landeswettbewerbsteilnehmer dürfen sich jetzt auf den anstehenden Wettbewerb in Tuttlingen vom 25. bis 29. März vorbereiten.

Das Preisträgerkonzert für den Landkreis Sigmaringen findet am Sonntag, 15. März um 11 Uhr im Lichthof der Musikschule Bad Saulgau statt. Bei diesem Konzert werden die Ehrungen der Teilnehmer vorgenommen sowie die Sonderpreise der Hohenzollerischen Landesbank Kreisparkasse Sigmaringen für besonders herausragende Leistungen übergeben.