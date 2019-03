Zehn-Jahres-Plan fürs Breitband steht

Zum Unternehmerdialog am Mittwochabend im Bürgerhaus in Ennetach haben Andreas Graefe, der technische Geschäftsführer der BLS Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbh & Co. KG (BLS), und Bürgermeister Stefan Bubeck gute Nachrichten mitgebracht: Noch in diesem Jahr sollen die Betriebe im Gewerbegebiet entlang der Flachsstraße ans schnelle Internet angeschlossen werden.

„Es vergeht keine Woche, in der wir nicht auf das Thema angesprochen werden“, sagte Bubeck. Gemeinderat und Stadtverwaltung haben für das Mengener Stadtgebiet einen Zehn-Jahres-Plan aufgestellt. Innerhalb dieser Zeit sollen die Lücken in der Breitbandversorgung geschlossen werden. Dazu ist die Stadt 2015 der Breitbandgesellschaft beigetreten. Das Investitionsvolumen in Mengen beträgt voraussichtlich rund zehn Millionen Euro. „Wir gehen davon aus, dass die Hälfte über Zuschüsse finanziert werden kann“, sagte Bubeck. In den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Mengen werde deshalb in den kommenden zehn Jahren jeweils 500000 Euro für diesen Zweck vorgehalten.

Ziel ist es, alle interessierten Haushalte und Betriebe mit einem Glasfaseranschluss direkt ins Haus zu versorgen. Nur, wenn keine Kupferkabel mehr genutzt werden, könne die Übertragungsrate auf bis zu 1000 Mbit gesteigert werden, so Graefe.

Gemeinsam mit den Stadtwerken und dem Ingenieurbüro Koschmieder hat die BLS einen Plan für die Erschließung Mengens mit Breitband erstellt. Festgelegt wurden insgesamt 14 Bereiche, die nach und nach angeschlossen werden sollen. Bis ins kleinste Detail wurde festgehalten, wie viele Wohneinheiten in welcher Straße liegen und wo es Anschlusspunkte geben wird. In Mengen ist im vergangenen Jahr ein solcher Anschlusspunkt an das BLS-Netz am Regio Airport eingerichtet worden. Von dort aus in Richtung Kernstadt soll nun in diesem Jahr das Breitbandkabel verlegt und die Betriebe und Häuser in diesem Gebiet mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden. Private Hausanschlüsse werden pauschal 952 Euro kosten, egal, wie viel Kabel am Ende dafür verlegt werden muss. Für die Unternehmen hat der Gemeinderat am Dienstagabend ein Preisblatt verabschiedet. Das sieht einen Grundbetrag von 750 Euro vor, auf den je nach Länge der zu verlegenden Kabel und zu überwindenden Schwierigkeiten Zusatzbeiträge und Zuschläge addiert werden.

Nähere Informationen zu der weiteren Planung wird die Stadtverwaltung vermutlich bei der Einwohnerversammlung am 17. April geben.