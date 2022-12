Wunschsterne-Aktion zu Weihnachten: Geschenke sind auf dem Weg

Mit jedem Jahr ist die Wunschstern-Aktion von Rebecca Bold vom Friseursalon Haarmonie in Mengen und Selina Kahl von der gleichnamigen Fahrzeuglackiererei in Herbertingen größer geworden. Jetzt haben sie einen Teil der 200 Weihnachtspäckchen an Herbert Schlieske, den Vorsitzenden der Kolpingsfamilie, übergeben. Das Team des Martinslädles wird die Geschenke weitergeben.

Für die beiden Frauen ist die Organisation der Aktion eine Herzenssache – verbunden mit positivem Stress. Wenn sie am Ende die vielen liebevoll gepackten Päckchen sehen und an strahlende Augen beim Auspacken denken, ist ihnen das Motivation und Lohn genug.

Hier landen die Geschenke

Die starke Nachfrage sowie die große Resonanz aus der Bevölkerung machen es überhaupt erst möglich, solch eine Aktion mit Leben zu erfüllen. „Hier gilt ein besonderer Dank all unseren großzügigen Spendern“, betonen Rebecca Bold und Selina Kahl.

So werden nun Kooperationspartner wie das Martinslädle, die Schulsozialarbeit in Mengen und Herbertingen, die Tagesgruppe der Stiftung Erzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth sowie alle Kindergärten innerhalb der Stadt Mengen, die Wohnungslosenhilfe Sigmaringen und erstmalig auch das Frauenhaus im Landkreis Sigmaringen mit ihren Wunschstern-Päckchen bedacht.

Auch Senioren gehören dazu

Der Nennwert eines Wunschsterns liegt bei rund 25 Euro für die Weihnachtswünsche von Menschen, denen es oftmals an Kleinigkeiten fehlt und Familien, die sich keine Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder leisten können. Dazu gehören aber auch immer mehr Senioren, die von der Altersarmut betroffen sind.

Viel Resonanz in sozialen Medien

Viele der Spender holen ihre Wunschsterne in den beiden Geschäften direkt vom Weihnachtsbaum persönlich ab. Dennoch sieht Selina Kahl die tendenzielle Entwicklung auch ganz stark im Internet. Mit ihrem eigens hierfür produzierten Video-Clip erreichen die kreativen Frauen über die sozialen Medien ein noch breiteres Publikum.

Was sie dabei auch der Botschaft von Weihnachten näher bringt: „Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis“, darüber sind sich die beiden einig.

Erfreulich ist die uneigennützige Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung, ohne deren Mithilfe ist eine solche Aktion erst gar nicht zu stemmen, denn die Wünsche sind vielseitig. Inhaltlich sollen Menschen, die sich nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens befinden, ein Hauch von Weihnachten erfahren und sich an den selbst ausgesuchten Geschenken erfreuen.