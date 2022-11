Wolfgang Gruber ist neuer Vereinsmeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt haben 20 Boulespieler bei bestem Boulewetter an der Vereinsmeisterschaft teilgenommen. Traditionell wird in Ennetach ein Doublette-Supermêlée mit fünf Runden gespielt. Bei einem Doublette bilden immer zwei Spieler eine Mannschaft, die gegen eine anderes Team spielt. Jeder Spieler eines Doublette spielt mit drei Kugeln. Bei dieser besonderen Spielvariante jedoch bekommt man für jede Runde einen neuen Mitspieler zugelost. Nicht immer treffen dabei zwei ideale Partner zu einer Mannschaft zusammen, da immer ein Schießer und ein Leger optimal sind. Bei der Bekanntgabe der Auslosung liegt deshalb eine gewisse Spannung in der Luft, da ein starker Partner die Chance für einen Turniererfolg natürlich erhöht. Die Auslosung wird beim Bouleclub-Ennetach schon seit vielen Jahren mit einem im Verein erstellten Computerprogramm durchgeführt, welches auch die komplette Auswertung erledigt und von allen Spielern akzeptiert wird.

Wolfgang Gruber, Gründungsmitglied beim Bouleclub, konnte mit fünf Siegen und 29 Kugeln das beste Ergebnis erzielen und errang den Vereinsmeistertitel. Auf dem zweiten Platz landete Salvatore Ensabella mit vier Siegen und 23 Kugeln, gefolgt von Alfonso Venturino mit ebenfalls vier Siegen und sechs Kugeln.

Das tolle Wetter lockte viele Gäste auf den Bouleplatz, was für eine festliche Stimmung sorgte. Vielleicht hatte sich auch herumgesprochen, dass Herbert Franke als Grillmeister sein Bestes gab und der Bouleclub für seine Besucher auch noch tolle Kuchen anbieten konnte.

Insgesamt kann der Bouleclub nach der Pandemie auf ein sehr erfolgreiches sportliches Jahr zurückblicken: Gaggliturnier mit 71 Mannschaften, Ausrichter eines Ligaspieltages der Landesliga mit zwölf Mannschaften, Aufstieg der Mannschaft Ennetach II in die Bezirksliga und Durchführung eines Nocture. Der Verein freut sich auch über die vielen neuen Mitglieder, die mit Begeisterung Boule spielen und den Verein verstärken, frei nach dem Motto: „Ein Leben ohne Boule ist möglich, aber sinnlos.“