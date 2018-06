Wolfgang Fischer will sich aus Vorstand zurückziehen

„Die Arbeit ist getan, die Martinskirche fertig saniert und der Kirchengemeinde bereits übergeben: Ich bin 85 Jahre alt, es ist Zeit für mich aufzuhören“, hat Vorsitzender Wolfgang Fischer den Mitgliedern des Freundeskreises der Martinskirche in der jüngsten Hauptversammlung im Hotel Baier sinngemäß gesagt und ihnen angekündigt, dass er sein Amt im kommenden Jahr abgeben möchte. Auch Kassierer Franz Feinäugle möchte sich in diesem Zug aus dem Amt zurückziehen.

Spätestens bei der nächsten Versammlung werden die Mitglieder also einen neuen Vorsitzenden und einen Kassierer wählen müssen oder den Verein auflösen, wenn er nicht mehr gebraucht wird, erklärt Fischer der SZ. Er habe Pfarrer Stefan Einsiedler bereits darüber informiert. „Pfarrer Einsiedler möchte noch den Turm und die Fassade sanieren, das geht aber nur mit Zuschüssen der Diözese und des Amtes für Denkmalpflege. Da wäre es besser, den Freundeskreis noch zu erhalten.“

Er habe den Mitgliedern berichtet, dass das Konzert mit dem Geiger Linus Roth 2500 Euro eingebracht habe. 25 zusätzliche Stühle konnten bestellt werden. Insgesamt stehen demnächst 105 Stühle im Kirchenraum zur Verfügung. Die Glocke an der Sakristeitür fehle, so kündigte der Vorsitzende an, dass seine Frau der Martinskirche eine kleine Glocke schenke und dass er rund 1000 Euro an Spenden zusammengetragen habe, damit der Kunstschmied Peter Klink aus Denkingen die Konstruktion bauen und anbringen könne. Dazu werde das „Ewige Licht“ an der anderen Chorseite umgesetzt. „Vermutlich wird der Einbau noch vor Weihnachten klappen“, sagt er.

Als der Freundeskreis der Martinskirche 2002 gegründet wurde, hat Fischer den Vorsitz aus Dankbarkeit übernommen: „Ich bin im Februar 1945 mit meiner Familie aus Schlesien geflohen. Wir waren in Dresden, als die Stadt bombardiert wurde, und haben überlebt. Wir kamen in Mengen an und sind heimisch geworden. Lange habe ich gegenüber der Martinskirche gewohnt“, erzählt er.

Sein Engagement wurde vom Engagement der Bürgerschaft getragen: „Die Mengener mögen ihre Martins-kirche. Sie haben viel und regelmäßig für die Sanierung gespendet“, sagt Fischer. Er selber sei sich nie zu schade gewesen, in seinem großen Bekanntenkreis für die Martinskirche zu betteln. „Ich musste viel mit Menschen reden und den Mut aufbringen, sie nach Geld zu fragen.“ Manche Unternehmer fragten ihn sogar selbst, ob er wieder eine Spende brauchen könnte: „Das hat mich angespornt.“ Insgesamt hat die Sanierung 1,2 Millionen Euro gekostet, der Freundeskreis leistete einen gewichtigen Beitrag.

Rückblickend seien die Verhandlungen mit den Fachleuten aus dem Landesamt für Denkmalpflege nicht immer einfach gewesen. Fünf oder sechs Mal wechselten die Ansprechpartner und damit oft die Vorstellungen der Behörde. „Das war immer wieder ein Hemmnis“, erinnert sich Fischer. Großen Respekt hegt er für die Weitsicht des inzwischen verstorbenen Architekten Eugen Schneble: „Seine Ideen waren grandios. Sie wurden sehr gut von Architekt Karl-Josef Greinacher weitergeführt“, lobt er. Er ist stolz auf das Projekt und sagt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich über so lange Zeit so etwas Anspruchsvolles leisten könnte.“ Zufrieden und sehr dankbar blickt er zurück. Den Freundeskreis ganz verlassen wolle er nicht, sondern könne sich vorstellen, hin und wieder Konzerte zu organisieren, um weiter Mittel einzuspielen.