Wohnung in der Altstadt brennt

Die Feuerwehr Mengen ist am Abend des Ostermontags gleich zu zwei Brandeinsätzen ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, geriet gegen 17 Uhr geriet eine Wohnung in der Rosenstraße in Brand. Auf der Anfahrt stand bereits eine deutliche Rauchsäule über dem Brandobjekt in der Altstadt. Nach dem Eintreffen mussten noch mehrere Bewohner aus dem Gebäude geholt werden.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer dann in einem Bad im zweiten Obergeschoss lokalisieren und löschen. Über eine Lüfteröffnung gelangte Rauch und Feuer in eine Zwischenwand und breitete sich auch ins Dachgeschoss aus. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Frau, die erste Löschmaßnahmen vor Eintreffen der Feuerwehr vorgenommen hatte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Noch während die Einsatzkräfte an der Brandstelle in der Rosenstraße gebunden waren, wurde gegen 19.15 Uhr gemeldet, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heimgartenstraße ein privater Rauchmelder ausgelöst hatte. Es wurden daher umgehend Einsatzkräfte aus dem ersten Einsatz herausgelöst und dorthin entsandt. Trotz einer leichten Verrauchung konnte dort jedoch kein Brand festgestellt werden. Vermutlich hatte hier Rauch aus dem Kamin in eine Wohnung gedrückt.