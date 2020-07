Wohnmobil touchiert Fiat

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag auf der B 32 zwischen Mengen und Herbertingen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro verursacht, das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Unbekannte fuhr am Montagmittag gegen 11.45 Uhr mit seinem weißen Wohnmobil die B 32. Kurz vor Ende des zweispurigen Bereichs überholte er den Fiat Punto eines 70-jährigen Mannes und touchierte dessen linken Außenspiegel. Anschließend überfuhr er die Sperrfläche, ordnete sich wieder rechts ein und fuhr weg. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/4820 entgegen.