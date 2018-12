Wohngruppe bekommt Obst vom Mengener Martinslädle

Die Kolpingsfamilie Mengen hat am Gedenktag des Gesellenvaters Adolph Kolping ihren Jahresrückblick gehalten. Dabei gab es vor allem Positives vom Martinslädle zu berichten. Außerdem wurde Stefan Pfau zum neuen Kassierer gewählt.

Der Vorsitzende Herbert Schlieske begrüßte die zahlreichen Mitglieder und Gäste im Mengener Gasthaus „Zur Sonne“. Für den entschuldigten Präses Stefan Einsiedler verlas Klara Schlieske den Impuls zu diesem Gedenktag und erinnerte daran, dass Adolph Kolping sich für Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzte. Im Gedenken an den kürzlich verstorbenen langjährigen Bezirksvorsitzenden Josef Brändle erhoben sich die Anwesenden von den Plätzen.

Herbert Schlieske hob in seinem Rückblick das Benefizkonzert der Gruppe „Anythings“ hervor, dessen Spendenerlös der Kolpingsfamilie zukam und sozialen Zwecken gespendet wurde. Schriftführer Dieter Arnold zeigte die verschiedenen Veranstaltungen des vergangenen Jahres auf. Dem Bericht von Conni Schneider als Leiterin der Mengener Tafel Martinslädle, das von der Kolpingsfamilie Mengen getragen wird war zu entnehmen, dass diese soziale Einrichtung für Mengen und das Umland vielen bedürftigen Menschen entgegenkommt. Auch konnten wieder verschiedene Schulen und Einrichtungen aus dem Erlös mit Spenden bedacht werden. Ebenso wurde eine Partnerschaft mit einer Mengener Wohngruppe des Hauses Nazareth begonnen, die wöchentlich Obstspenden erhält.

Kassierer Hans Schnell hatte wieder einen ausführlichen Kassenbericht zusammengestellt. Es konnte festgestellt werden, dass die beiden Kassen von Kolping und Martinslädle gut bestellt sind. Die Kassenprüfer Stefan Pfau und Michael Vogel konnten eine tadellose Kassenführung bestätigen. Vorsitzender Herbert Schlieske gab bekannt, dass Hans Schnell das Amt des Kassierers aus Altersgründen abgeben wird. Stefan Pfau hat sich bereit erkärt, das Amt zu übernehmen. Für Stefan Pfau wurde Gabriele Schmölz zur Kassenprüferin bestellt. Im weiteren Verlauf des Abends hat Kolpingbruder Richard Neubrand von der Kolpingsfamilie Ertingen über das bereits seit 1992 laufende Missionsprojekt der Ertinger Kolpingsfamilie in Tansania berichtet. Immer wieder brechen mehrere Handwerker aus verschiedenen Berufen auf, um dort vor Ort Bauten zu errichten oder auszustatten, in denen junge Menschen ausgebildet werden können. Die Maschinen und dazu benötigten Werkzeuge werden hier gesammelt und in Containern auf die lange Reise geschickt. Als Anerkennung für dieses Engagement hat Herbert Schlieske der Kolpingsfamilie Ertingen einen Scheck überreicht.