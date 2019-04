„Wir wollen die 10 000-Marke knacken“

Vertreter der Stadtverwaltung haben bei der Einwohnerversammlung einen Überblick über aktuelle Themen gegeben.

Finanzlage: Kämmerer Holger Kuhn gab einen Überblick über die Finanzen der Stadt. Verläuft das Haushaltsjahr 2019 wie geplant, wird sich der Schuldenstand bis zum Jahresende auf 5,63 Millionen Euro erhöhen. „In der Zeit von 2014 bis jetzt haben wir Kreditaufnahmen in Höhe von rund 18 Millionen Euro geplant. Tatsächlich aufgenommen haben wir schließlich 5,15 Millionen“, sagt Kuhn. Mittlerweile seien 29 der 47 im Jahr 2015 zur Konsolidierung des Haushalts beschlossenen Maßnahmen umgesetzt.

Wohngebiete: In der Reischachstraße, auf dem alten Ziegeleigelände, in der Bremer Straße und am westlichen Stadtgraben entstehen insgesamt 147 neue Wohneinheiten. Bürgermeister Stefan Bubeck zeigte auch, wo dank des Paragrafen 13b in Mengen und den Ortsteilen insgesamt rund 170 neue Baugebiete ausgewiesen werden können: Im Schwärzental, in der Bremer Straße, der Beizkofer Straße, der Zeilstraße in Beuren, dem Falkenweg in Rosna, am Nierlesbrunnen, am Sonnenrain und in der Schauberthalde in Rulfingen, im Boid und der Breite II in Blochingen sowie dem Brendlesäcker in Ennetach. Noch nicht überall konnte die Stadt die anvisierten Grundstücke auch erwerben. „Aber ich hoffe auf die Einsicht der Eigentümer, die nicht nur eine ordentliche Entschädigung erhalten, sondern ja vielleicht auch selbst Kinder haben, die einmal in Mengen bauen wollen“, so Bubeck.

Gewerbegebiete: Neben den Plänen für das Gewerbegebiet Mittlerer Weg (die SZ berichtete) stellte Bürgermeister Bubeck auch den Stand der Dinge beim Interkommunalen Gewerbegebiet IGIDOS vor. Es werde versucht, erst einmal die Hälfte der insgesamt anvisierten 100 Hektar von den Eigentümern zu erwerben. „Sollte jetzt ein größeres Unternehmen anfragen, haben wir Stand jetzt keine ausreichenden Flächen mehr zur Verfügung“, so Bubeck. Beim Hepp-Areal wirke die Stadtverwaltung darauf ein, dass die Bebauung kundenfreundlich erfolge. „Nicht wie bei Edeka und Lidl, die Rücken an Rücken erbaut wurden und wo die Kunden sich ins Auto setzen und rumfahren müssen, wenn sie in beiden Märkten einkaufen wollen.“ Die Eingangsbereiche von Aldi, dem Drogeriemarkt dm, Norma und Getränkemarkt sollen sich gegenüberliegen und die Parkplätze in der Mitte liegen.

Breitband: Gemeinsam mit der Breitbandversorgungsgesellschaft BLS will die Stadt Mengen den Breitbandausbau vorantreiben. „In zehn Jahren wollen wir alle, die Interesse daran haben, ans Breitband angeschlossen haben“, sagte Bubeck. Rund zehn Millionen Euro werden dafür investiert werden müssen, die Hälfte hoffentlich über Zuschüsse finanziert werden. Stadt und Gemeinderat wollen über zehn Jahre hinweg jährlich eine halbe Million Euro für diesen Zweck bereitstellen. Nachdem im vergangenen Jahr die sogenannte Signalzuführung am Flugplatz hergestellt wurde, soll die Trasse in diesem Jahr über die Flachsstraße in Richtung Innenstadt geführt und die anliegenden Unternehmen angeschlossen werden. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht genau fest. Zwar sei die Strukturplanung erstellt, die Reihenfolge müsse aber noch nach Bedarf im Gemeinderat beschlossen werden. Für Privathaushalte kostet der Anschluss von Glasfaser bis ins Haus pauschal 952 Euro. „Das ist ein politisch gewählter Preis“, betonte Nadine Mayer von der BLS. De facto sei es so, dass ein solcher Anschluss zwischen 2500 und 4500 Euro koste. „Die Differenz ist eine Subventionierung der Stadt Mengen.“

Einwohnerzahlen: „Wir wachsen wieder“, verkündete Hauptamtsleiterin Sabine Reger und zeigte, dass die Einwohnerzahl im vergangenen Jahr um mehr als 100 Menschen auf 9959 Einwohner gestiegen ist. Das habe einmal damit zu tun, dass die Zahl der Sterbefälle nicht mehr über der der Geburten liege und mehr Menschen nach Mengen ziehen als weg. „In der Verwaltung sind wir ganz scharf drauf, die 10 000-Marke wieder zu knacken, weil wir damit in die nächstgrößere Kategorie der Städte aufsteigen und in einer anderen Liga spielen würden“, so Sabine Reger.