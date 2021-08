„Wir versuchen, alle Lebensmittel zu verwerten“

Fahrer für die Abholtouren bei den Supermärkten hat das Team vom Martinslädle derzeit genügend. „Aber für den Laden selbst brauchen wir dringend noch ein paar ehrenamtliche Helfer“, sagt Kornelia Schneider, die sich um die Dienstpläne kümmert. Aktuell kann die Mengener Tafel nämlich nur am Samstag für ihre Kunden öffnen, weil es nicht mehr genug Helfer für den Mittwoch gibt. Aus Altergründen und als Vorsichtsmaßnahme während der Corona-Pandemie hätten sich einige zurückgezogen. „Für die Kunden wäre es aber natürlich schön, wenn sie zweimal in der Woche die Möglichkeit hätten, einzukaufen.“ Wer sich vorstellen kann, mittwochs beim Sortieren der Waren und dem Verkauf mitzuhelfen, kann sich ganz unverbindlich per Mail an martinslaedle-mengen@online.de oder über das Pfarrbüro unter Telefon 07572/8278 melden. Erfahrungsgemäß ist das Team an einem Verkaufstag von etwa 8 bis 13 Uhr beschäftigt. (jek)