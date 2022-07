Wir-Gefühl auf Blochinger Dorfhock

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Bürgerverein Alt werden in Blochingen (AwiB), der sich seit 2017 um das Wohl der Blochinger Bürger kümmert, organisierte vergangenen Samstag den diesjährigen Dorfhock – ein Fest von Blochingern für Blochinger, das zwischen Mehrzweckhalle und Haus der Vereine im Außenbereich zu finden war. Bei strahlendem Sonnenschein fand die Begrüßung durch Vorstand Thommy Späth statt.

Alle Blochinger Vereine waren mit von der Partie und präsentierten ihr Angebot auf großen Plakaten – von der Kirchengemeinde über den Kindergarten, die Landjugend, den Fischerverein, die Landfrauen und den FC Blochingen. Der Blochinger Musikverein stellte alte Instrumente aus und die Jugendkapelle unterhielt die Besucher mit flotten Stücken. Auch der Frohsinn ließ es sich nicht nehmen, ein paar Lieder zum Besten zu geben. Die MenschenRäume sowie s’Blochinger Wichtele verwöhnten die Gäste mit Kaffee, selbstgemachten Kuchen und Eis. Ergänzend gab es einen Kinderflohmarkt und eine Malecke für die kleineren Gäste. Viele interessierte Bürger informierten sich über das Gemeinschaftsprojekt der Kommunen Mengen und Scheer und waren der Meinung, dass hier ein großer Mehrwert entstehen wird.

Die AwiB-Projektgruppe „Wohnen“ präsentierte die Ergebnisse der Flyerumfrage zum Thema Wohnen und Leben in Blochingen und gab Auskunft über den aktuellen Stand der Planung eines Mehrgenerationenwohnhauses.

Der Alleinunterhalter Erich unterhielt das Publikum bis spät in die Nacht – es wurde gelacht, getanzt und endlich wieder miteinander gefeiert. Der Bürgerverein AwiB freute sich riesig, dass der Dorfhock so reich besucht war und das dargebotene Rahmenprogramm eine so positive Resonanz fand.