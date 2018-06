(her) - Vor wenigen Wochen war Minister Alexander Bonde zu Besuch in der Oberschwaben-Kaserne, um mit den politischen Vertretern unter anderem darüber zu sprechen, wie es mit der Kaserne nach deren Schließung weitergeht. Die Mengener und Hohentengener Bürgermeister appellierten an Bund und Land, die Gemeinden bei der Konversion zu unterstützen. Auch mögliche Nachnutzungen wurden diskutiert. Hängen blieb dabei vor allem die Idee, eine Justizvollzugsanstalt – das Justizministerium Baden-Württemberg sucht seit Längerem nach einem geeigneten Standort für ein neues Gefängnis für bis zu 600 Inhaftierte – zu errichten.

„Die JVA, die im Gespräch ist, ist eine von vielen Ideen, die wir haben“, betont Bubeck, dass es keine konkreten Pläne gibt, die Kaserne nach deren endgültiger Schließung direkt in eine Justizvollzugsanstalt umzuwandeln.

Idee der JVA schlägt große Wellen

Bürgermeister Stefan Bubeck hatte bei dem Besuch Mitte Dezember erklärt, dass diese Möglichkeit vorstellbar wäre. „Man kann über alles reden“, wehrte er sich dort gegen erste Kritik und unterstrich den Politikern gegenüber, dass die Bürger in jedem Fall mit in den Entscheidungsprozess eingebunden werden würden. Neben allen Vorschlägen, die er dem Minister in dieser Runde vorgetragen hatte, schlug die Idee, eine JVA in Betracht zu ziehen, große Wellen. Völlig unbegründet, findet Bürgermeister Bubeck.

„Wir befinden uns im Stadium der Ideenfindung“, erklärte er auf Anfrage der SZ, was es mit einer JVA auf dem Kasernengelände auf sich hat. Denkbar sei auch die Kaserne als neuen Standort zu nutzen, wenn Polizeidirektionen zusammengelegt werden und auch die Bereitschaftspolizei Biberach sei noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort, nannte Bubeck weitere Optionen, die in Betracht gezogen werden. Die Bürgermeister Bubeck und Rainer würden nichts unversucht lassen, um einen völligen Stillstand in Sachen Kasernennachnutzung zu vermeiden.

Vorstellbar sei bei diesen Überlegungen auch eine Forschungsstation für Luft- und Raumfahrt. „Wir möchten von vornherein nichts ausschließen“, legt Bubeck Wert darauf, dass alle verfügbaren Optionen zumindest geprüft werden. Die Hauptentscheidung liege letztlich ohnehin zum größten Teil in der Gemeinde Hohentengen, da diese die Planungshoheit innehat.

Die Kaserne liegt auf Hohentengener Gemarkung.