Winterwetter macht Wandergruppe einen Strich durch die Rechnung

Kein Glück mit dem Wetter hat die Wandergruppe Mengen am Sonntag gehabt: Aufgrund des Wintereinbruchs sind weniger Teilnehmer zum 46. Internationalen Wandertag am Sonntag gekommen als gewöhnlich. Am meisten Teilnehmer stellte die Wander-Abteilung des TSV Mühlhausen bei Augsburg, sie gewann damit den ersten Preis.

„Wir haben so einen schlechten Tag erwischt“, meinte Organisator und Vorsitzender Rudi Stroppel. Im vergangenen Jahr waren es beim internationalen Wandertag, allerdings an zwei Tagen damals, insgesamt 1300 Teilnehmer. Stroppel nahm mit Josef Kienle, ebenfalls Vorsitzender der Wandergruppe und Organisator des Wandertags, die Siegerehrung vor. Vom TSV Mühlhausen waren 40 Teilnehmer gekommen, sie wurden damit Erster. Auf Platz zwei mit 37 Teilnehmern kamen die Wanderer aus Aystetten. Den dritten Platz erreichten Gäste aus Frankreich: Die Wanderer Vom Panda-Club Westhouse kamen mit 30 Teilnehmern.

Wer sich bewegt, gewinnt

Der vierte Platz ging an die Wanderer aus Weil am Rhein mit 27 Teilnehmern, Platz fünf an Wanderer aus Titisee-Neustadt. Allerdings, Josef Kienle hatte zum Thema Siegerehrung auch eine hintergründige Bemerkung parat: „Gewinner ist jeder, der sich bewegt“, sagte er mit einem Schmunzeln.

Johann Fischer vom TSV Mühlhausen freute sich über den ersten Platz, als „Trophäe“ gab es einen Gaggli-Nudelkorb. Er und seine Mit-Wanderer aus Mühlhausen waren schon öfters beim Internationalen Wandertag in Mengen dabei. „Wir waren schon da, da war schönster Frühling“, erinnerte er sich. Die Landschaft hier sei schön zum Wandern, bemerkte er. Wie Josef Kienle ergänzte, unterhalten die Wandergruppe Mengen und die Wanderer aus Mühlhausen auch eine Freundschaft.

Zwei Routen standen zur Auswahl: Einmal sechs Kilometer lang von der Ablachhalle zur Villa Waldhof und zurück, und eine größere, 12-Kilometer-Route auf den Hipfelsberg.

Den Namen Internationaler Wandertag trägt die Veranstaltung zu Recht: Wie Josef Kienle erläuterte, kamen neben der Gruppe aus Frankreich auch Teilnehmer aus der Schweiz und aus Österreich nach Mengen. Für die Organisation des Wandertags arbeiteten etwa 60 Helfer im Hintergrund. Musikalisch unterhielt Erich Schmied die Wanderer in der Ablachhalle.