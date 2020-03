Windböe erfasst Auto: 18-Jähriger leicht verletzt

Zu einem Unfall mit einem Verletzten ist es am Freitag gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 311 zwischen Krauchenwies und Rulfingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein in Richtung Mengen fahrendes Auto von einer Windböe erfasst. Der 18-jährige Fahrer gab an, beim Gegenlenken auf die linke Fahrspur gekommen zu sein. Dort kollidierte er seitlich mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lastwagen und kam anschließend mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt rund 10000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen an der Unfallstelle, weshalb der Verkehr durch die Polizei geregelt werden musste.