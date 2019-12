Wieso die lange Einkaufsnacht ein relativ kurzer Einkaufsabend war

Eigentlich hätte es ein gemütlicher, langer und schöner Abend in der Stadt sein können. Die Weihnachtshütten am Martinsbrunnen waren geöffnet. Die Einzelhändler hatten eingeladen und sich auf den Empfang vieler Gäste vorbereitet. Die Schaufenster leuchteten, an den Eingangstüren brannten Kerzen, standen Bäumchen. Überall war es einladend. Nur die Leute sind nicht gekommen. Die ersten Händler schlossen ein wenig enttäuscht schon gegen 21 Uhr ihre Geschäfte.

Vier Tage vor Weihnachten hatte die lange Einkaufsnacht nur wenig Resonanz. Ganz zu Beginn des Abends gingen noch Leute über die Hauptstraße, von Geschäft zu Geschäft, doch die verliefen sich sehr schnell. Gegen 20 Uhr war kaum mehr jemand unterwegs.

Beim Martinsbrunnen waren die Stände der Mengener Weihnacht geöffnet. Es duftete nach Bratwurst und Glühwein. Zum Auftakt des Abends gruppierten sich die Leute auf dem Platz. Doch als es zu nieseln anfing, suchten die wenigen Gästen Schutz unter dem Vordach.

Von den Geschäften im oberen Bereich der Hauptstraße hatten nicht alle geöffnet, so dass es doch über längere Strecken dunkel blieb. In La belle Maison war es schön zu verweilen. Die warme Beleuchtung, die kuschelige Einrichtung des Raums und der herzliche Empfang luden zum Genießen ein. Dazu gab es einen raffinierten Aperol-Punsch.

Schöne Silvesterkleidung und geschmackvolle Accessoires für behagliche Wohnkultur machten Lust auf einen Einkauf. Bei Optiker und Juwelier Buck herrschte eine gemütliche Stimmung. Man konnte sich in Ruhe beraten lassen. In Michaelas Spielzeuglädele gab es Lebkuchen und Punsch. Das beliebteste Kinderspielzeug sei derzeit die kleine Erzählbox, berichtete Michaela Tritschler.

Kinder stellen eine kleine Figur darauf und schon ist über die Box eine Geschichte, Lieder oder einfach Musik zu hören. Eltern und Großeltern können selber eine Geschichte erzählen und aufnehmen, so dass die Kinder eine Geschichte ganz individuell erzählt bekommen können.

Und es gibt immer die traditionellen Holztiere und die schönsten Puppen. Bei Euronics war es zu Beginn des Abends noch ganz gut, doch wurde es auch dort sehr ruhig. Nach 20 Uhr schauten sich nur noch wenige Leute nach dem großen Angebot um. Das Team beschäftigte sich mit Einräumen und Umräumen von Ware.

Auch bei Blumen Bosch fertigten die Floristinnen schöne Sträuße für die nächsten Tagen. Ab und zu kamen Kunden vorbei und verweilten. Auch hier war es sehr angenehm, die schönen Blumen und den Weihnachtsschmuck zu bewundern.

Bei Intersport Dietsche war es sehr ruhig, obwohl es doch Spaß gemacht hätte, in aller Ruhe Skiausrüstung oder warme Jacken für die Wintertage auszuwählen. Ins Modegeschäft Piu Bella kamen Kunden, die sich auf den Abend in Mengen gefreut hatten. Sie bedauerten, dass so wenig los ist. Doch genossen sie das Modeangebot, die sympathische Beratung und den Einkauf.

So wurde die lange Einkaufsnacht zu einem kurzen Einkaufsabend. Die Einzelhändler haben es bedauert, dass so wenig los war. Ist der Termin, vier Tage vor Weihnachten ungünstig? Ist Mengen einfach zu klein für eine lange Einkaufsnacht? Mögen Kunden abends, wenn es dunkel ist, nicht mehr außer Haus? Diese Fragen haben sie sich gestellt.