Wie sich Mengen verändern wird

Im Rahmen des bundesweit stattfindenden Tag der Städtebauförderung bietet die Stadt Mengen am 28. Mai allen Interessierten einen Einblick in die aktuelle städtebauliche Entwicklung Mengens. Planer und Eigentümer berichten aus erster Hand über die Vorhaben und die künftigen Veränderungen im Stadtgebiet Mengen. So wird neben Privatbauprojekten auch die Sanierung der Ablachhalle, das Entwicklungskonzept am Riedlinger Tor und die Wohnbauentwicklung im Ziegeleschle dargestellt. Interessierte erleben anhand von Plänen, Modellen und Vorträgen, wie das Mengen von Morgen aussehen kann.

Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr finden die jeweiligen Präsentationen zu den einzelnen Bauvorhaben im Sitzungssaal des Rathauses statt. Um 10 Uhr startet der Vortrag über die Sanierung der Ablachhalle, gefolgt vom Bericht über das Entwicklungskonzept Riedlinger Tor um 10.30 Uhr. Der Vortrag über die Wohnbauentwicklung Ziegeleschle startet um 11 Uhr. Einen Gesamtüberblick bietet parallel dazu der Pavillon der Stadt Mengen auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus, an dem sich Interessierte von 9 Uhr bis 12 Uhr informiert.