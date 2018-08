Wie die Profis an der Backschaufel

Dass Denetenbacken jede Menge Spaß macht, hat sich am Freitag in Zielfingen gezeigt. Die Seegoister Zielfingen luden auch in diesem Jahr wieder Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zum Denetenbacken im Rahmen des Mengener Kindersommers ein.

Bevor es ans Backen ging, erklärte Benedikt Schönenberger das Wichtigste. Zu aller erst: Händewaschen. Und die wichtigsten Zutaten für den Teig: Mehl, Wasser, Salz und etwas Hefe, damit der Teig auch richtig schön aufgehen kann. Mit vollem Elan machten sich die Kinder anschließend ans Werk.

Bei so viel Einsatz blieb fast kein Kleidungsstück der Kinder ohne Mehl, sodass nach kürzerster Zeit alle wie Profibäcker aussahen. Bei den Kindern sorgte dies für noch mehr Spaß.

Das Anspruchsvollste neben dem Teigauswellen ist das Einschießen der fertig belegten Deneten mit der Backschaufel. Aber auch dies meisterten die Kinder mit etwas Hilfe und Übung wie der Backmeister höchst persönlich. Am Ende hatte jedes Kind mehrere Deneten selbst gebacken und selbstverständlich auch probiert. Bei so viel Engagement konnte jeder sogar noch zwei drei, mit Kümmel und Salz oder Sauerrahm und Speck belegte Deneten zum Vespern mit nach Hause nehmen.