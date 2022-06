Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause war es endlich wieder soweit: am 9. Mai konnten die Werkstatttage 2022 starten. 41 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 der Sonnenlugerschule Gemeinschaftsschule Mengen reisten zusammen mit ihren Lehrkräften für zwei Wochen an die Bildungsakademie Tübingen, einer Einrichtung der Handwerkskammer Reutlingen, in der normalerweise Azubis ihre überbetrieblichen praktischen Ausbildungsinhalte vermittelt bekommen.

An zehn Arbeitstagen hatten die Jugendlichen die einmalige Möglichkeit, in insgesamt zehn verschiedene Ausbildungswerkstätten hineinzuschnuppern: Lackiertechnik, KFZ-Technik, Holztechnik, Elektronik, Metallbau, CNC-Technik, EDV/Multimedia, Farbe/Raumgestaltung, Sanitär/Heizung/Klima, Körperpflege – Friseurtätigkeiten und Kosmetik. In verschiedenen Gruppen war es jedem Schüler möglich, fünf Berufe genauer unter die Lupe zu nehmen und Erfahrungen in theoretischen und fachpraktischen Arbeiten zu sammeln. Nach jedem Werkstattbesuch, der immer auf zwei Tage ausgelegt ist, erfolgt ein persönliches Auswertungsgespräch mit dem Werkstattmeister.

Auch die Weiterentwicklung im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen kam in diesen zwei Wochen nicht zu kurz. Die Unterbringung im Akademie-eigenen Wohnheim in Zweibettzimmern und die Gestaltung eines Rahmenprogramms verlangte von allen Kompromissfähigkeit, Teamfähigkeit und Verständnis für die Bedürfnisse der Mitschülerinnen und Mitschüler.

Am Ende der zwei Wochen waren sich alle einig: es war eine großartige Zeit, die viel zu schnell verging. Die vielen gesammelten Eindrücke und Erfahrungen konnten einen unersetzlichen Einblick in die Berufswelt der vorgestellten Handwerksberufe geben. Das Angebot der Werkstatttage in Kooperation mit der Bildungsakademie Tübingen rundet den Bereich der Berufsorientierung an der Sonnenlugerschule ab und gibt den Schülerinnen und Schülern eine einzigartige Möglichkeit, eigene Stärken zu erkennen und sich so frühzeitig über einen möglichen Ausbildungsberuf nach dem Schulabschluss Gedanken zu machen.