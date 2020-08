Werkstattluft schnuppern

Die Bundesregierung hat das Verbot von Großveranstaltungen bis zum Jahresende verlängert – damit ist klar, dass der Lindauer Jahrmarkt nicht in gewohnter Form stattfinden wird. Auch für die Hafenweihnacht, wie die Lindauer sie kennen, sieht es in diesem Jahr nicht gut aus. Die Stadt arbeitet aber an Alternativen.

Tausende Besucher pro Tag, dichtes Gedränge an Fahrgeschäften und Krämerbuden: „Wir wissen, dass der Jahrmarkt in der gewohnten Form dieses Jahr nicht stattfinden kann“, sagt Patricia Herpich am späten Donnerstagnachmittag ...