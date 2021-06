Wer was bringt, darf etwas mitnehmen

„Nichts verschwenden – wieder verwenden“ - unter diesem Motto haben der Elternbeirat und die Steuerungsgruppe des Kinder- und Familienzentrums St. Christopherus in Ennetach einen Tauschbasar in der Pfarrheimgarage im Brunnenwinkel organisiert. Kinder können dort gemeinsam mit ihren Eltern Spielsachen tauschen. Das heißt: Wer etwas mitnimmt, muss auch ein Teil mitbringen. Wer etwas mitbringt, darf etwas mitnehmen.

„Für die Kinder der Kindertagesstätte St. Christophorus war dies bereits eine sehr schöne Erfahrung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung. „Es ist nämlich gar nicht so einfach sich von etwas Eigenem zu trennen, um dann erst etwas nehmen zu dürfen.“ Das Angebot sei in den vergangenen Wochen bereits sehr gut angenommen worden und soll nun für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. „Wer also Lust hat, vorbeizuschauen, ist herzlich eingeladen.

Die Regeln sind relativ einfach: Die Spielsachen sollten natürlich gut erhalten und funktionstüchtig sein sowie für Kinder zwischen eins und sechs Jahren geeignet. Kleine Gegenstände wie Puzzle oder Bücher können im Regal abgelegt werden, größere wie Laufräder oder Ähnliches in der Garage. Was nach sechs Wochen nicht mitgenommen wurde, sollte wieder abgeholt werden. Kleiderpakete oder eher unbewegliche Gegenstände wie Kinderbetten oder Ähnliches können mit Foto, Beschreibung und Kontaktdaten inseriert werden.

Der Basar ist von Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter www.kifaz-ennetach.de.