Ein Maisfeld wird zum „Labyrinth des Grauens“

„Wir wollten die Märchen aus unserer Kindheit zum Leben erwecken, aber dabei ist etwas gründlich schief gelaufen“, sagen Sabine Menner und Miriam Menner und müssen lachen. Die Märchenfiguren sind außer Kontrolle und verwandeln das sonst so friedliche Maislabyrinth der Familie Bohner in Rulfingen an fünf Wochenenden im September und Oktober in ein „Labyrinth des Grauens“. Wer mutig genug ist, es zu betreten, kann sich am neuen Exit-Game der Mengener Escape-Rooms versuchen. Die Termine dazu können bereits im Internet gebucht werden.

Neuauflage nach gelungener Premiere

Nach dem Erfolg der Premiere des Horror-Labyrinths im vergangenen Jahr, war für die beiden Frauen und ihr Team schnell klar, dass es eine Neuauflage geben würde.

„Wir haben das Exit-Game unter freiem Himmel damals in wenigen Wochen aus dem Boden gestampft und waren ziemlich unsicher, wie es ankommen würde“, erinnert sich Sabine Menner. „Dann waren die Besucher aber durchweg begeistert und wir haben so viel tolles Feedback bekommen, dass wir natürlich wieder etwas organisieren wollten.“

Viele wollten mitmachen

Monatelang haben sie jetzt an den Requisiten und der Kulisse gebastelt und an den zu lösenden Rätseln gefeilt. Sogar ein Casting für die kostümierten Statisten, die im Labyrinth auf die Besucher warten und sie hoffentlich ordentlich erschrecken werden, hat es diesmal gegeben.

„Im letzten Jahr haben sich viele Leute bei uns gemeldet, die gern selbst mitmachen wollten“, sagt Miriam Menner. Die mit der größten Motivation, Begeisterung und Gruseltalent seien dann verpflichtet worden.

Letzte Vorbereitungen

Nun müssten noch Details für die verschiedenen Kostüme geklärt und die einzelnen Rollen verinnerlicht werden. „Wir haben das bei einem Treffen besprochen, damit jeder ungefähr weiß, welche Aufgaben auf ihn zukommen und wie er sich verhalten soll“, sagt Sabine Menner.

Ein fixes Drehbuch gäbe es nicht. „Vieles beim Erschrecken passiert ja auch situationsabhängig.“ An verschiedenen Stationen innerhalb des Labyrinths gilt es Rätsel zu lösen und Hinweise zu sammeln. Diesmal sollen sich die einzelnen Spielergruppen etwas besser auf der Fläche des ganzen Labyrinths verteilen.

„Letztes Mal ist es öfters zu Stau gekommen, das haben wir jetzt hoffentlich verbessert.“ Es sei okay, wenn sich Gruppen innerhalb des Labyrinths kurz begegnen, längere Wartezeiten würden aber die Grusel-Stimmung stören.

Gruseliger Jahrmarkt

Auch deshalb wurde der Ein- und Ausgangsbereich für das Exit-Game weiter zu Bohners Hofladen hin verlegt. Hier soll ein kleiner gruseliger Jahrmarkt aufgebaut werden und der Narrenverein Rulfingen sorgt für gruselige Speisen und Getränke.

„Hier können sich alle dann nach Ende des Spiels noch austauschen und ihr Adrenalin wieder abbauen“, so Sabine Menner.

Gruppen starten im Abstand von 15 Minuten

Die Gruppen werden an den Freitag- und Samstagabenden, sowie am Sonntag, 2. Oktober, zwischen 20 Uhr und Mitternacht in einem Abstand von jeweils 15 Minuten ins Labyrinth gelassen. „Bei Kleingruppen zwischen vier und sechs Personen funktioniert das Spiel am besten, man kann aber auch zu zweit losziehen“, finden die beiden Frauen.

Maximal könnten aber zehn Personen zusammen unterwegs sein. Haben sich verschiedene Gruppen zu einem Termin angemeldet, werden sie mit einigen Minuten Versatz separat losgeschickt.

Märchen sind den meisten bekannt

Das Escape-Team freut sich, das die Familie Bohner wieder zu einer Kooperation bereit gewesen ist. „Der Ort ist einfach der perfekte Schauplatz für ein gruseliges Exit-Game“, finden die Frauen. Eine vorbereitende Lektüre von Grimms Märchen halten sie übrigens nicht für notwendig.

„Es handelt sich um die Märchen, die eigentlich alle von uns noch kennen“, sagen sie. Wer dann angesichts der Märchengestalten noch gut kombinieren könne, würde es sicher auch wieder aus dem Labyrinth herausschaffen und müsste nicht in den Fängen von Schneewittchen und Co. bleiben.