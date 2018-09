„Wer betet, rechnet mit Wundern“

Das Willkommen ist von tiefsten Herzen gekommen: Das konnte die evangelische Pfarrerin Heidrun Stocker bei ihrer Einsetzung in der Pauluskirche in Mengen deutlich spüren. Evangelische Christen und viele Gäste aus dem Stadtgebiet waren anwesend. Der Posaunenchor, Organist Georg Ströbele und der Kirchenchor unter der Leitung von Adelinde Stemmler-Bredendiek begleiteten musikalisch die Feier.

Dekan Hellger Koepff zog feierlich mit Pfarrerin Heidrun Stocker und den Kirchengemeinderäten in die vollbesetzte Kirche ein. Er begrüßte die viele Gäste und freute sich, dass die Investitur endlich feiern zu können: „Wir musste ja lange auf auf sie warten. Es ist schön, dass dieser Tag da ist“, sagte er und erinnerte damit an das Scheitern des ersten Besetzungsversuches, was die Vakanz verlängert hatte.

Die Investitur stand unter dem Wochenspruch „Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium“. Die unfassbar große Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod sei den Christen und der Pfarrerin als Leiterin der Gemeinde anvertraut, so Dekan Koepff. „Wir sind Protestleute gegen den Tod“, sagte er. Dieses Jahr habe der Wochenspruch eine besondere Dimension, weil er sich gegen die drohenden Gefahren richte: Gegen die Missachtung der Menschenwürde, den Verfall der Demokratien. Die Priester hätten den Auftrag, zusammen mit der Gemeinde für die Vielfalt in der Gesellschaft und die Würde der Menschen einzutreten.

Farben fließen zu Bild zusammen

Heidrun Stocker stellte sich mit einer Ansprache über die Farben, die sie charakterisieren, vor. In Scharnhausen sei es die Farbe der Kindheit: Sie sei in einer Familie, die sich im Dorf aktiv einmischte, aufgewachsen. Tübingen sei die Farbe des Lernens: Nach einer Schneiderlehre spürte sie den Wunsch nach dem Studium der Theologie. Münster sei die Farbe des Neuanfangs: Hinaus in die Welt, alleine wohnen, niemanden kennen. Dieses Jahr habe viel Positives gebracht: Sie habe die Liebe zur Ökumene entdeckt und ihren Mann kennengelernt. Welzheim sei der Haftgrund: Dort habe sie im Vikariat erfahren, dass sich das viele Lernen gelohnt habe. Schönbronn sei die Farbe des Übergangs mit den ersten Schritten als Pfarrerin auf einem unebenen und schwierigen Weg. Nordhorn sei die Farbe des Erziehungsurlaubs mit Fingerfarben und Sandkasten. 15 Jahre Lauterbach ist die Farbe des Hinein- und Herauswachsens. „Für uns wünsche ich mir nun, dass sich diese Farben zu einem bunten und freundlichen Bild zusammenfügen“, sagte sie ihrer neuen Gemeinde.

Dekan Koepff setzte die neue Pfarrerin in ihr Amt ein. Sie sei in ihrem Dienst Jesus Christus verpflichtet, das gebe Freiheit. Als Amtsträgerin herrsche sie nicht über die Gemeinde, sondern bringe ihre Gaben ein. Die Mengener Gemeinde und die Kollegen im Umland werden für die Pfarrerin eintreten, wenn sie angefochten werde, sagte Koepff. Er legte beide Hände auf das Haupt der neuen Pfarrerin und segnete sie. Erst ganz am Ende des Gottesdienstes überreichte er ihr die Urkunde der Investitur.

Die Zeugen traten auf. Erika Schelling blies in ihre Posaune. Bläser seien Gottes Herolde, sie solle nicht müde werden, von Gott zu verkünden, sagte sie zu Pfarrerin Stocker. Klaus Gerlinger hatte Kapitel 29 Vers 9 aus dem Buch Hiob gewählt: „Kein Boden war zu steinig für Oliven, ich hatte Öl in (…) Mengen“. Da mussten die Zuhörer herzlich lachen. Er wünschte Pfarrerin Stocker dass sie jeden Tag in Mengen sagen könne, dass sie alles für ein gutes Leben hier habe.

Pfarrerin Stocker trug die Geschichte von Petrus vor, der im Gefängnis auf die Hinrichtung wartete. Die Gemeinde betete unaufhörlich. Mitten in der Nacht wurde Petrus von einem Engel im Auftrag Gottes lautlos befreit und bis zur nächsten Gasse begleitet. Wer bete, sei unvernünftig, er rechne mit Wunder. Diese geschehen auch und seien meist erst im Rückblick begreifbar. Es gefalle ihr, dass sie mit ihrer Gemeinde am Anfang stehe, dass ein Engel sie zur nächsten Gasse begleite.

An die Investitur schlossen sich Grußworte und ein Stehempfang an.

Dekan Hellger Koepff begrüßte als Dekan Pfarrerin Heidrun Stocker im neuen Bezirk, der von einer guten Kollegialität und Ökumene geprägt sei. „Wir sind in der Minderheit, die evangelischen Christen sind weit verstreut“, sagte er. Und überreichte Pfarrerin Stocker ein Geschenk, von dem sie fragte, ob es Tankgutscheine seien. Alle mussten herzlich lachen.

Bürgermeister Stefan Bubeck versprach der neuen Pfarrerin, dass sie sich schnell in Mengen einleben werde. Die Stadt sei die attraktivste weit und breit, scherzte er. In Mengen erwarte sie eine intakte Bürgergesellschaft, mit einem großen sozialen Netz und ausgeprägtem Engagement. Die Mengener seien rau, gutmütig, zäh und herzlich, so habe sie ein früherer Bürgermeister beschrieben. Als Startpaket überreichte er ihr Infomaterial über die Stadt, das Mengen-Memory-Spiel und einen großen Korb Gaggli-Nudeln mit den Worten: Er habe ihr zuerst Brot und Salz schenken wollen, doch habe er neulich zu einer Hauseinweihung Brot und Salz gebracht, und musste feststellen, dass zehn weitere Gäste dieselbe Idee gehabt hatten.

Pfarrer Stefan Einsiedler berichtete, dass die Ökumene in Mengen angekommen sei. Sie werde von unten gelebt, pragmatisch und jesuanisch und von den Pfarrern unterstützt. Er beglückwünschte die evangelische Gemeinde zur großzügigen Sanierung des Pfarrhauses, dass er immer beim Vorbeifahren betrachte. „Wir empfangen Sie mit offenen Armen“, sagte er und überreichte einen Stock Aronstab, die Kirchenführer der Gemeinden und eine Stärkung aus dem Eine-Welt-Laden.

Geschäftsführender Schulleiter Joachim Wolf betonte, dass das Hilfe-Netzwerk in Mengen sehr dicht sei. Wenn Europa, der Bund und das Land das Schulobst nicht mehr bezahlen können, reiche in Mengen ein Telefonanruf, um eine Lösung zu finden, sagte er. Die evangelische Diakonie unterstütze die Schulen. Er bot der Pfarrerin an, dass Schüler die Vesperkirche unterstützen können und dass eine Kooperation für die Ganztagsschulen gegründet werden könne.

Pfarrerin Stefanie Zerfaß aus Bad Saulgau hieß Pfarrerin Stocker im Namen der Kollegen willkommen. Sie schenkte einen Blumenstock, einen Weinstock und eine Gießkanne, in der Schokolade zur Stärkung für die Gartenarbeit im Weinberg Gottes lag.

Gerlinde Blickle-Hummel, Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderates sagte: „Wir freuen uns riesig, dass sie da sind!“ Gemeinsam werde man die vielen Ideen, die die neue Pfarrerin mitbringe, umsetzen. „Wir packen gemeinsam an“, sagte sie und überreichte die Geschenke, unter anderem das Kochbuch, das der Asylkreis zusammen mit den Geflüchteten publiziert hat.