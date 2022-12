Wenn die Schützlinge flügge werden

Fünf Jugendliche leben zurzeit im Wohnhaus „Bird’s Nest“ (deutsch: Vogelnest) auf dem Gelände der Dolphin Magic School im Dorf Lama Gaon, etwa 40 Kilometer von Nepals Hauptstadt Kathmandu entfernt. Das Gebäude, das der Verein „Friends for Nepal - Himalaya Development Aid“ mit finanzieller Unterstützung der katholischen Liebfrauengemeinde in Mengen und der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ gebaut hat, hat Kapazitäten für bis zu sieben weitere Bewohner.

Preissteigerungen bei allen Baumaterialien

Mit einer kleinen Feier sind die Fertigstellung und der Bezug des Hauses im Sommer gefeiert worden. Die Übergangszeit, in der die Jugendlichen in einem Klassenraum wohnen mussten, weil ihr altes Wohnhaus von der Regierung gesperrt worden war, wurde damit beendet. „Wir sind heilfroh, dass wir den Bau noch durchziehen konnten, obwohl die Preise in allen Bereichen so explodiert sind“, sagt Tom Stuppner, der Gründer und Vorsitzende des Vereins. Mittlerweile würde ein Sack Zement das Doppelte von dem kosten, was vor einem Jahr gezahlt wurde.

Eine kleine Feier begleitet den Bezug des Gebäudes. (Foto: Friends for Nepal)

Auch die Preise von Sand, Stahl und anderen Materialien seien enorm gestiegen. „Wir haben länger für den Bau des Gebäudes gebraucht und haben noch Rechnungen in Höhe von umgerechnet rund 12.000 Euro offen, die wir nach und nach abstottern werden“, sagt er. Zum Glück arbeite man mit den Baufirmen und Handwerkern schon so lange gut zusammen, dass diese eine gewisse Geduld an den Tag legen würden.

Kirchengemeinde will weiter helfen

Für Pfarrer Stefan Einsiedler steht außer Frage, dass die Kirchengemeinde dabei helfen will, diese Finanzierungslücke zu schließen. „Das Projekt in Nepal ist sicher das transparenteste, das wir bisher unterstützt haben“, lobt er die Arbeit der Vereinsführung und kann sich eine weitere dauerhafte Partnerschaft gut vorstellen.

Auch, wenn die Mitglieder des Weltkreises nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie nicht mehr zusammengefunden hat, gäbe es andere Möglichkeiten des Engagements. Die Fäden würden nun im Kirchengemeinderat zusammenlaufen, die Erlöse der Sternsingeraktion im Januar bereits für das Nepal-Projekt reserviert.

Die 17-jährige Sabine lebt seit 13 Jahren in der Obhut des Vereins. (Foto: Friends for Nepal)

Dieses Mädchen lebt seit 13 Jahren hier

Die 17-jährige Sabina Tamong ist eine der Jugendlichen, die im „Bird’s Nest“ ein neues Zuhause gefunden hat. „Sie ist im Alter von vier Jahren zu uns gekommen, ich kenne sie schon ihr ganzes Leben lang“, sagt Tom Stuppner.

Sabinas Vater starb, als sie eineinhalb Jahre alt war. Ihre Mutter heiratete wieder und ließ ihre Tochter bei den Großeltern zurück. „Die konnten sich aber kaum um sich selbst kümmern“, erinnert sich Stuppner. Sein Verein nahm sich des Mädchens an, in Lama Gaon und der Dolphin Magic School fand sie die Sicherheit und den normalen Alltag, den ihre eigene Familie ihr nicht geben konnte.

Wir geben Kindern erst Wurzeln und dann verleihen wir ihnen Flügel. Tom Stuppner

„Wir sind unheimlich stolz auf Sabina“, sagt Stuppner. Sie habe die zehnte Klasse mit sehr guten Prüfungsergebnissen abgeschlossen und eine Ausbildung als medizinisch-technische Assistentin begonnen. „Die Kosten dafür trägt der Verein und wir hoffen, dass sich noch Paten für die kommenden beiden Ausbildungsjahre finden“, sagt er. Anschließend fände sie hoffentlich einen Arbeitsplatz, könne aus dem Wohnhaus ausziehen und für sich selbst sorgen. „Wir geben den Kindern erst Wurzeln und dann verleihen wir ihnen Flügel“, beschreibt Stuppner das Leitmotiv der Friends for Nepal.

Ein paar Betten sind leer

Aktuell sind im „Bird’s Nest“ ein paar Betten leer. Das muss kein schlechtes Zeichen sein, denn es bedeutet, dass es im Moment keine dringenden Fälle gibt, die einen Platz in einem Waisenhaus brauchen.

„Tagesgäste, die ein paar Nächste bleiben, haben wir aber immer wieder“, berichtet Stuppner.

Das seien keine Waisenkinder, sondern Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen, die die Dolphin Magic School besuchen. „Wenn die Eltern gewalttätig oder alkoholabhängig sind, kann es daheim zu großen Konflikten kommen.“ Dann sollen die Schülerinnen und Schüler eine Auszeit bekommen, um sich zu erholen und den Eltern Zeit zu geben, sich zu beruhigen.