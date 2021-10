Wendelinusritt in abgespeckter Version

Als wichtigstes Ereignis des Jahres für die Bewohner des Mengener Ortsteils Beuren hat am Sonntag der Wendelinusritt wieder stattfinden können. Erstmals in seiner 70-jährigen Geschichte hatte der Ritt im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Umso mehr freuten sich die Organisatoren heuer darüber, dass die Reiterprozession in abgespeckter Version veranstaltet werden konnte.

Zu Ehren des Heiligen Wendelins, dem Schutzpatron der Bauern, Schäfer und Hirten sowie des Viehs, der Felder und gegen Viehseuchen, trafen sich am Sonntagmittag auf der linksseitigen Donauhochfläche sechs Reitergruppen mit mehr als 60 Reitern zum Wendelinusritts. Der Gedenktag wird alljährlich am 20. Oktober begangen. Die 1908 geweihte Kapelle zum Heiligen Wendelin feiert alljährlich am dritten Sonntag im Oktober ihr Patrozinium, zu dem die umliegenden Blutreitergruppen zur Reiterprozession eingeladen werden.

Kirchlicher und gesellschaftlicher Höhepunkt

„Dies ist der kirchliche und gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres hier in Beuren“, sagte der Mesner der Kapelle, Stefan Reck. Stolz zeigte er auf den Kapellenaltar. Auf der linken Seite ist der Heilige Wendelin mit der Schäferschippe dargestellt. Im Kapellenraum befindet sich auf der rechten Seite der Seitenaltar mit St.Wendelin in Hirtenkleidung und auf der Empore schaut die Wendelin-Büste von oben herunter.

Bedingt durch die Corona-Pandemie entfalle in diesem Jahr der Festgottesdienst ebenso wie die mittägliche Andacht und das gesellige Beisammensein im Bürgersaal, schilderte Reck die Situation. „Aber wir freuen uns auf den verbliebenen Wendelinusritt, der uns wieder ein Hauch von Normalität vermittelt, auch wenn wir auf den 1,5 Meter Mindestabstand und alle weiteren vorgeschriebenen Pandemieregeln achten müssen“, sagte er.

Pfarrer Brummwinkel segnet Reiter und Pferde

Weltlich gehört Beuren zur Stadt Mengen und kirchlich zu Hundersingen: So spendete der Hohentengener Pfarrer Jürgen Brummwinkel vor Beginn der Reiterprozession den Segen an die Blutreitergruppen und Einzelreiter. Angeführt von der Musikkapelle Hundersingen zogen die Reiter an der örtlichen Kapelle vorbei, weiter aufs herbstliche Feld und den rund sechs Kilometer langen Prozessionsweg, der am Ausgangspunkt dann wieder auch seine Auflösung fand. Einer der vielen Bittsprüche, mit dem die Gläubigen Sankt Wendelin anrufen: „Sankt Wendelin, verlass uns nie. Schirm unsern Stall, schütz‘ unser Vieh. Verscheuch die Seuch‘ von Menschen und Tier, Sankt Wendelin, wir danken dir!“

Um das Leben des Heiligen Wendelin ranken sich die vielfältigsten Legenden. Der Name Wendelin lautete ursprünglich Wendalinus. Dieser Name kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie Wanderer oder Pilger. So wurde Wendelin seinem Namen gerecht, denn aus königlichem Hause lehnte er die Krone ab und besann sich auf das wesentliche im Leben und bevorzugte die Einfachheit im Einklang mit Menschen und Tieren sowie der Natur. So wurde er als Viehheiliger und Hirtenpatron sicherlich zum volkstümlichsten und charakterlichsten Patron. Ihm zu Ehren finden deshalb alljährlich in Oberschwaben und dem Allgäu verschiedene Reiterprozessionen statt.