Welche Projekte die Bürger interessieren

Die Einwohnerversammlung hat den Menschen aus Mengen die Möglichkeit geboten, ihre Fragen direkt an Bürgermeister Bubeck und die Stadtverwaltung zu richten. Davon machten die Mengener einen regen Gebrauch. Die „Schwäbische Zeitung“ gibt einen Überblick über die wichtigsten Themen.

1. Dieter Scholz: Was macht die Stadt, um die Infrastruktur für E-Mobilität zu fördern?

„Bis zum 1. Mai soll die Ladestation der OEW auf dem Hof mit Schildern und Parkierungslinien auf dem Boden ausgestattet sein“, sagt Bürgermeister Stefan Bubeck. Weitere Interessenten hätten nach Standorten gefragt, seien aber von der Stadtverwaltung an die Betreiber von Supermärkten und Discountern verwiesen worden. „Solange der Ladevorgang Stunden dauert, sehe ich es nicht als sinnvoll an, dass die Stadt investiert“, so Bubeck. Seiner Meinung nach würden öffentliche Parkplätze dann zu lange belegt werden. „Ist die Technik für Schnellladetankstellen so weit, sind wir auch dabei.“ Stadtverwaltung und Gemeinderat wollten sich generell mit dem Thema Mobilität in Mengen und den Ortsteilen befassen und es „konzeptionell aufarbeiten“.

2. Rüdiger Hartmann: Tut sich endlich etwas auf dem Gelände am Bahnhof?

Bislang nicht. Laut Bubeck hat es am Tag nach der Einwohnerversammlung, am Donnerstag, 19. April, ein weiteres Gespräch mit Vertretern der Bahn gegeben. Das Bahnhofsareal sei ja bereits an einen Investor verkauft worden, dann aber wieder an die Bahn zurückgefallen, weil der Verkaufspreis die Kosten der Verlegung der Holzabfertigung auf die andere Seite der Gleise nicht finanziert hätte. „Ich muss nicht erwähnen, was das über Verhandlungsweisen der Bahn aussagt“, sagte Bubeck mit einem Augenrollen. Die Stadt hätte den Bahnhof gekauft, um mit einem neuen Investor weiter an den Plänen für ein Hotel, eine Tankstelle und eine Systemgastronomie zu arbeiten.

3. Wolfgang Raiser: Seit ich nach Mengen gezogen bin, also seit 15 Jahren hängt am Kuhn’sschen Haus ein Plakat des Bauunternehmens Löffler zur Stadtsanierung. Bald ist das Gebäude wie andere so kaputt, dass es nur noch abgerissen werden kann. Wie geht es da weiter?

Die Stadtverwaltung steht laut Bubeck in stetigen Verhandlungen mit dem Eigentümer Manfred Löffler. Durch Auflagen des Denkmalamts würde die auch so schon extrem teure Sanierung noch teurer. „Für den Eigentümer ist das nicht attraktiv, er müsste Mieten in Höhe von bis zu 40 Euro pro Quadratmeter fordern, die zahlt ihm niemand“, sagte Bubeck. Einzige Möglichkeit, die Sanierung für Löffler wirtschaftlich darzustellen, sei ein ordentlicher Zuschuss aus der Städtebauförderung des Landes. Da liege die Entscheidung aber beim Gemeinderat.

4. Hans Hartberger: Wird es in den neuen Wohngebieten einen Bauzwang oder einen Familienzuschuss geben?

Von Familienzuschuss halte die Stadtverwaltung nichts, so Bubeck. „Da werden beim Grundstücksverkauf 2000 Euro draufgeschlagen, die man den Familien dann nachträglich als Zuschuss gibt“, sagte er. Die Stadt gäbe die Grundstücke zum „Selbstkostenpreis“ ab, er gehe aber davon aus das der Quadratmeterpreis durch die steigenden Erschließungskosten bei rund 150 Euro landen werde. Einen Bauzwang, dass ein Grundstück innerhalb von zwei Jahren gebaut werden müsse, werde es hingegen schon geben, um zu vermeiden, dass Grundstücke als Spekulationsobjekte gekauft würden.

5.Josef Kugler III: Gibt es keine Möglichkeit, den Kindergarten in Rosna zu retten, vielleicht als Außenstelle von Rulfingen?

Hier möchte Bürgermeister Bubeck keine falschen Hoffnungen wecken. „Wir können froh sein, wenn wir durch die Sanierung den Rulfinger Kindergarten attraktiver gestalten und so lange wie möglich am Leben erhalten können“, sagt er. In einem kleinen Ort wie Rosna hätte eine Einrichtung keine Chance, zumal Eltern aus dem Ort ihre Kinder lieber in andere Kindergärten gebracht hätten. Für die weitere Nutzung des Gebäudes sei die Verwaltung für Vorschläge offen. Wohnen sei vielleicht nicht die beste Alternative.

6.Alfons Engler: Was kann man machen, damit die Räder nicht mehr kreuz und quer durch die Stadt fahren?

„Wir sind schon eine fahrradfreundliche Stadt“, findet Bubeck. Auf Straßen Radwege einzuzeichnen führe aber dazu, dass die Fahrbahnen eine Mindestbreite einhalten müssten und dann gewisse Autofahrer zum Rasen animiert würden. „Wir verfolgen das Ziel der Shared-Space-Philosophie, bei dem alle Verkehrsteilnehmer als gleichberechtigt gelten und sich den Verkehrsraum teilen“, so Bubeck. So sei an vielen Stellen bereits in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen auf „rechts vor links“ umgestellt worden. Das habe dazu geführt, dass weniger Unfälle passieren und die Menschen aufmerksamer unterwegs seien. „Das merke ich vor allem am Rathaus. Die Autos halten,die Fahrer nehmen Blickkontakt auf und einigen sich“, sagt er. „Das gefällt mir ganz gut.“

7. Edith Niedermüller: Wo ist das Ortschild geblieben, dass am Ortseingang stand, wenn man aus Hohentengen kommt? Das steht jetzt nur ein 50er-Schild.

Bürgermeister Bubeck ist das noch gar nicht aufgefallen, aber Andreas Steck, der auch für das Ordnungsamt zuständig ist, weiß Bescheid. „Das Schild ist gestohlen worden und die Ersatzbeschaffung muss das Landratsamt besorgen. Das hat aber offenbar kein Schild aus Mengen vorrätig. Deshalb haben wir ein 50er-Schild aufgestellt, um daraufhinzuweisen, welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt.

8.Gerhard Rothmund: Wie geht es mit der Ablachhalle weiter?

Zuschüsse hat die Stadt Mengen sowohl für die Mehrzweckhalle in Blochingen als auch die Ablachhalle in Mengen bekommen. „Die können wir nicht springen lassen“, so Bürgermeister Stefan Bubeck. Weil aber die eine Halle jeweils als Ersatz für den Schulsport herhalten muss, wenn die andere saniert wird, können nur nacheinander saniert werden. Ohne der Entscheidung des Gemeinderats vorgreifen zu wollen, hält es Bubeck für realistisch, dass ab 2020 zunächst die Mehrzweckhalle und ab 2021 die Ablachhalle dran sein könnte.