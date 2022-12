Der Kirchenchor Rulfingen lädt am Mittwoch, 28. Dezember, um 18 Uhr zum Weihnachtssingen in die Kirche St. Ulrich in Rulfingen ein. Chorleiter Gerhard Buck hat laut Vorschau mit seinen Sängerinnen und Sängern ein abwechslungsreiches Programm einstudiert. Es werden traditionelle und internationale Weihnachtslieder vorgetragen, auch darf mitgesungen werden. Abgerundet wird diese Stunde mit weihnachtlichen Geschichten und Gedichten.