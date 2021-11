Weihnachtsmarkt findet statt

Der Mengener Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende (26. und 27. November) wird stattfinden. Darauf haben sich die Verantwortlichen im Rathaus Mengen nach intensiven Beratungen mit dem Corona-Krisenstab der Stadt Mengen verständigt. Das teilt die Stadt am Mittwochnachmittag mit. Unter Berücksichtigung der vom Land Baden-Württemberg ausgerufenen Alarmstufe kann der Weihnachtsmarkt nur unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts stattfinden. Es gilt die sogenannte 2G-Regel, sodass ausschließlich Genesene, Geimpfte und den Geimpften gleichgestellte Personen (zum Beispiel mit Attest, Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) den Markt besuchen können. Nach Prüfung von mehreren Alternativen, wurde als Standort der Innenhof des Gymnasiums ausgewählt. Der Veranstaltungsbereich wird abgesperrt. Der Zugang zum Weihnachtsmarkt erfolgt jeweils über einen Eingang von der Mittleren Straße und einen Eingang der Granheimer Straße. Bisher haben sich rund 30 Stände angemeldet.

Seit mehreren Wochen plant Heike Leven, im Rathaus zuständig für Veranstaltungen, in Absprache mit den verantwortlichen Behörden, die Durchführung des Mengener Weihnachtsmarktes. Ideen wurden geboren und teilweise aufgrund des sehr dynamischen Infektionsgeschehens und Schwierigkeiten bei der Umsetzung wieder verworfen, heißt es in dem Schreiben. Nun steht ein Konzept. Der Bereich am Stadtgraben kann den Vorgaben entsprechend abgesperrt werden und das Gelände ist aus der Innenstadt fußläufig gut erreichbar.

Die seit Monatsbeginn geltende Warnstufe und die Alarmstufe sorgten bei der Planung immer wieder für Unsicherheiten, letztendlich hat man sich im Rathaus jedoch auf den Standort beim Gymnasium und ein umfassendes Hygienekonzept geeinigt. Die Personenzahl auf dem Gelände selber ist begrenzt und es wird die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern empfohlen. In Bereichen, wo dies nicht möglich ist, gilt eine Maskenpflicht. Ausnahmen bestehen natürlich für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr oder Personen mit Attest sowie für alle beim Verzehr von Speisen und Getränken.

Trotz der verschärften Bedingungen freuen sich die rund 30 Standbetreiber laut Mitteilung auf die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Unter anderem wird es diverse Essen- und Getränkeangebote sowie Verkauf von Kunsthandwerk und anderen alltagstauglichen oder ausgefallenen Geschenkideen geben.

Die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung, allen voran Bürgermeister Stefan Bubeck und Heike Leven, hoffen, dass trotz der Einschränkungen und momentanen Lage viele Besucher das vorweihnachtliche Angebot in Mengen nutzen. „Vielerorts werden die Weihnachtsmärkte derzeit abgesagt, dies kann natürlich auch noch in Mengen passieren, falls sich die bundes- oder landesrechtlichen Vorgaben ein weiteres Mal ändern sollten. Wir sind jedoch sehr zuversichtlich, dass wir den Besucherinnen und Besuchern nach den aktuellen Bestimmungen und unter Einhaltung des gewählten Hygienekonzepts einen „sicheren“ Weihnachtsmarkt und einen schönen Einstieg in die Adventszeit bescheren können“, wird Bürgermeister Stefan Bubeck in der Mitteilung zitiert.