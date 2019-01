„Ware reicht auch noch für mehr Kunden“

Das Martinslädle in der Beizkofer Straße 13 ist mittwochs und samstags zwischen 10 und 11 Uhr eine wichtige Anlaufstelle für die Menschen in Mengen, für die ein Wocheneinkauf finanziell oft nicht machbar ist. Wer einen von der Stadt- oder Gemeindeverwaltung ausgestellten Berechtigungsschein besitzt, kann hier günstig Lebensmittel und Waren für den alltäglichen Bedarf bekommen. Getragen wird das Martinslädle seit zehn Jahren von der Mengener Kolpingsfamilie.

„Nur Vorträge oder Ausflüge organisieren, das war uns damals zu wenig“, blickt Herbert Schlieske, Vorsitzender der Kolpingsfamilie zurück. „Wir hatten immer weniger Mitglieder, die immer älter wurden und mussten etwas finden, um die Gemeinschaft weiterleben zu lassen.“ Die Idee, einen Tafelladen für die Einwohner von Mengen zu betreiben, sei von Pfarrer Einsiedler gekommen. „Ein soziales Engagement, bei dem wir uns für bedürftige Menschen einsetzen, das ganz im Sinne von Adolph Kolping gewesen wäre“, so Schlieske. Am 4. Februar 2009 öffnete das Martinslädle in der Hauptstraße seine Türen. Damals noch nicht als Mitglied des Tafel-Dachverbands. Die Verantwortlichen des DRK-geführten Tafelladens in Bad Saulgau fürchteten, es könnte Konkurrenz um Kunden oder Waren entstehen. Erst als immer mehr Filialleiter von Discountern angaben, Lebensmittel nur noch an ausgewiesene Tafelläden abgeben zu können, trat 2014 auch das Martinslädle dem Dachverband bei. „Das brachte neben der Einhaltung bestimmter Grundsätze und Vorschriften auch die Abnahme von Waren aus der Zentrale mit sich“, sagt Schlieske. Um die Kühlkette nicht zu unterbrechen, wurde ein Kühlwagen und entsprechende Theken und Schränke angeschafft.

Nicht auf dem Präsentierteller

Der Kundenstamm wuchs mit den Jahren auf heute etwa 20 bis 30 pro Öffnungstag an. „Für viele ist es eine große Überwindung, zu uns zu kommen“, sagt Kornelia Schneider. Armut gegenüber anderen zuzugeben, sei nicht einfach. „Deshalb war unser erster Verkaufsraum in der Hauptstraße auch von der Lage her nicht sehr optimal“, sagt sie. „Drinnen hatten wir nicht genug Platz, sodass die Leute oft draußen Schlange standen. Gesehen werden wollten sie dabei aber eigentlich nicht.“ Aus diesem Grund habe man später nach Räumen abseits der Hauptstraße gesucht. Zentral, aber nicht auf dem Präsentierteller.

In der Beizkofer Straße, in der die Kolpingsfamilie seit zweieinhalb Jahren Räume angemietet hat, gibt es jetzt sogar einen Warte- und Aufenthaltsraum. Dort werden im Losverfahren die Nummern ausgegeben, in deren Reihenfolge die Kunden in den Verkaufsraum treten dürfen. „Hier haben die Stammkunden Gelegenheit, sich auszutauschen“, sagt Schneider. Das Team legt die Preise für die Lebensmittel und Waren oft tagesaktuell fest. Auch danach, wie viel von einer Ware vorhanden ist. „Besonders beliebt sind abgepackte Wurst und Käse sowie Waschmittel“, sagt Schneider. „Da müssen wir auch schon mal einschreiten, wenn jemand besonders viel mitnehmen will. Schließlich sollen möglichst alle das mitnehmen können, was sie brauchen.“

Das Mitarbeiterteam umfasst derzeit 42 Ehrenamtliche. Mehrere Fahrer holen die Waren von Supermärkten, Bäckereien und anderen Sponsorten. Pro Verkaufstag werden außerdem sechs Mitarbeiter im Laden gebraucht. Kornelia Schneider, die den Arbeitsplan macht, versucht alle Wünsche zu berücksichtigen. „Wenn jemand nur einmal im Monat helfen will, dann bekommen wir das genauso hin, wie jemand, der zweimal in der Woche Zeit hat“, sagt sie. Weitere Helfer seien immer willkommen.

Kunden übrigens auch. „Mittlerweile haben wir so viel Ware, das reicht auch noch für mehr Menschen“, sagt Schlieske.

Das zehnjährige Bestehen des Martinslädles wird am Sonntag, 10. Februar, gefeiert. Das Mitarbeiterteam gestaltet den den Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Liebfrauenkirche in Mengen mit und lädt danach zum Stehempfang ins katholische Gemeindehaus ein. Dort wird es verschiedene Grußworte geben. Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr können dann die Räume des Martinslädles an der Beizkofer Straße besichtigt werden