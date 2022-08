Waldschnitzeljagd findet sehr großen Anklang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 2. August trafen wir uns auf dem Sportplatz in Rosna und machten uns mit 25 Kindern auf den Weg in den Wald zur Schnitzeljagd. Diese wurde von Sonja Bender und Petra Rothmund organisiert und durchgeführt. Vorab wurden die Wege und die Begebenheiten im Wald nach interessanten Stellen abgelaufen, die Stationen ausgesucht und der Ablauf geplant. Es galt viele Rätsel zu lösen, den richtigen Weg zu gehen und ganz wichtig – den verborgenen Waldschatz zu finden. Mit Feuereifer und hoch motiviert machten sich die Kinder auf den Weg, ausgestattet mit einer Sammelbox für die Waldutensilien. Spaß hatten alle an der Wasserstation „Am Frau Brünnele“, tiefer im Wald gab es zur Überraschung aller ein Eis. Ebenso erhielten alle einen Button mit eigenem Namen darauf. Als plötzlich Geräusche und Bewegungen aus dem Unterholz zu hören war, wurden alle still. Doch als klar war, dass diese Waldhexen nur den Schatz behütet haben, waren die Kinder froh und machten sich über die Schatztruhe her, die gefüllt war mit vielen Leckereien. Dann ging es zurück zum Sportheim, wo es Pommes und Getränke für alle gab. Danach haben sich alle bei Wasserspielen abgekühlt und hatten viel Spaß.