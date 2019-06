Waldflohmarkt in Rosna lockt mit 130 Ständen

Der überaus beliebte Waldflohmarkt findet am Samstag, 6. Juli, von 8 bis 16 Uhr zum fünften Mal statt. Rund um dem Sportgelände des FV Weithart werden am Waldrand und in der Wiese 130 Stände stehen und Sammlern, Schnäppchenjägern und Neugierigen ihre Ware anbieten. Es wird wieder von allem geben: Vor allem die gute Laune der Händler, die sich um einen Platz gerissen haben, um dabei zu sein.

Von den 130 Ständen sind 20 neue dabei. Das Anmeldeverfahren war innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. „Die Händler konnten sich gleich nach dem letzten Flohmarkt verbindlich anmelden. Das haben viele genutzt“, berichtet Harald Wurz, der sich zusammen mit Anja Vetter um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Im laufenden Jahr haben Andreas Walter und Manuel Strobel das Anmeldeverfahren organisiert und die Aussteller koordiniert. Wer sich schnell anmeldete, der bekam einen Platz.

Wieder hat es nicht für alle Bewerber gereicht: Die Standplätze waren sehr begehrt. „Es gibt keine Standplätze mehr für Kurzentschlossene. Das ist für die Händler schade. Wir freuen uns natürlich, dass die Plätze vergeben sind. Erweitern ist nicht einfach, weil der Rundgang am Wald entlang unseren Flohmarkt ausmacht“, sagt Harald Wurz.

Es wird wieder ein musikalisches Programm geben: Das Gitarrenduo Ferranto, Thomas F. acoustic Power, die Flötenkinder und die Wandermusiker werden über den Tag an verschiedenen Stellen spielen. Die Bewirtung ist auf dem Rundgang mit den originellen Verkaufswagen gesichert. Bei Sportheim gibt es Mittagstisch, später Kaffee Kuchen und ab 17 Uhr einen Feierabendhock. Für Kinder werden auf dem Sportplatz Bälle bereit liegen und wegen der Hitze die Sprinkleranlage aufgebaut sein.

Nächste Woche werden rund 80 aktive und passive Mitglieder, die AH, Freunde und Familien im Einsatz sein, damit der Waldflohmarkt reibungslos funktioniert. Die Aufgaben und die Verantwortung sind aufgeteilt: Benjamin Walter kümmert sich um das Essen, Mark Fröscher um die Getränke, Chrissi Geertz um Kaffee Kuchen. Ewald Neher organisiert den gut bestückten Weithart-Stand. Tobias Rothmund übernimmt die schriftlichen Aufgaben und Patrick Linder ist Kassierer.

Rückblickend ist der Waldflohmarkt eine Erfolgsstory. Im ersten Jahr war er klein und es gab zur Bewirtung nur einen kleinen Wurststand. Im zweiten Jahr steigerten sich explosionsartig die Besucherzahlen und Menge an Händlern. Jahr für Jahr wurde das Konzept behutsam weiterentwickelt. Inzwischen gibt es eine richtige Outdoor-Küche mit sechs Köchen.

Exklusive Lage am Waldrand

Das Geheimnis des Erfolgs ist zum einen die exklusive Lage am Waldrand und zum anderen die ausgeklügelte Logistik und Organisation. Die Händler werden ganz in der Früh per Funk über festgelegte Wege an ihre Plätze gelotst. Es gibt kein Chaos. Später werden die Besucher schon auf den Parkplätzen freundlich empfangen. Es ist alles souverän geregelt und eingespielt. So ist der Flohmarktbesuch entspannt. Die Händler haben gute Laune und das überträgt sich auf die Kunden. Es entsteht in allen Bereichen eine gute Stimmung, die über den ganzen Tag anhält.

Der Erfolg des Waldflohmarktes wirkt sich auf das Vereinsleben positiv aus. „Wir können den Spielbetrieb aufrecht erhalten und den Vereinszweck unterstützen“, sagt Harald Wurz. Es können neue Bälle gekauft werden und neue Trainingsanzüge bereitgestellt werden, ohne dass Jahre darauf gespart werden muss. Die Kosten des Sportheims werden getragen. Der Großeinsatz am Waldflohmarkttag komme allen Aktiven, den Frauen und der Jugend zu gute.