Vorträge für Schüler finden jetzt auch in Mengen statt

Regelmäßig lädt die Agentur für Arbeit Schulabgänger zu interessanten Vorträgen über Ausbildungsmöglichkeiten ein. Bisher mussten die Schüler aus Mengen dafür immer nach Balingen oder Sigmaringen zum dortigen Berufsinformationszentrum fahren. Clemens Sproll, der für die Berufsorientierung zuständige Lehrer der Realschule Mengen, ist es nun gelungen, auch Vorträge nach Mengen zu holen, denn Stefan Feuerstein, der für Mengen zuständige Berufsberater, hat sich für dieIdee sofort begeistert.

Auf dem Sonnenluger bekommen die Schüler so im Laufe des kommenden Schuljahrs interessante Anregungen auch über die Möglichkeiten eines freiwilligen sozialen Jahres, über Auslandsaufenthalte, über Berufe in Uniform und über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bahn. Auch das Handwerk wird mit einer Informationsveranstaltung vertreten sein. Thomas Hegele, stellvertretender Schulleiter der Sonnenlugerschule und dort zuständig für die Berufswegeplanung, ist in die Planungen und Vorbereitungen eingestiegen und sieht dieses Angebot der Arbeitsagentur ebenfalls als sehr gute Ergänzung zum Berufsorientierungskonzept der beiden Schulen auf dem Sonnenluger.

Selbstverständlich sind die Veranstaltungen offen für alle Schüler aus der Umgebung, die gerne an die Realschule kommen möchten, in der diese Vorträge stattfinden. Der erste Termin ist bereits am Mittwoch.

Mittwoch, 17. Oktober,

14 Uhr: FSJ/FÖJ, Bundesfreiwilligendienst

Mittwoch, 21. November,

14 Uhr: Raus in die Welt!

Mittwoch, 19. Dezember,

14 Uhr: Berufe in Uniform

Mittwoch, 16. Januar,

14 Uhr: Ausbildung bei der Deutschen Bahn Netz AG

Mittwoch, 10. April,

14 Uhr: Ausbildung im Handwerk

Montag, 3. Juni,

17 bis 19 Uhr: Aktionsabend mit Ausbildungsmesse