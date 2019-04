Vorstandsteam führt jetzt den FV Weithart

Ab diesem Jahr gibt es erstmals drei Vorsitzende beim FV Weithart. Die Mitglieder haben eine entsprechende Satzungsänderung in der Hauptversammlung genehmigt. Zudem konnte der Verein ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte feiern (1968 – 2018).

In der Hauptversammlung blickte der Fußballverein Weithart auf sein 50-jähriges Jubiläum im Jahre 2018 zurück. Der runde Geburtstag wurde unter anderem mit einer großen Jubiläumsfeier im letzten Sommer gefeiert, außerdem war der Verein Ausrichter vom Stadtpokal Mengen. Bei der Jubiläumsfeier fanden viele Ehemalige, sonstige Weggefährten, Vereinsangehörige und Gründungsmitglieder den Weg nach Rosna und ließen mit Gründungsvorstand Paul Osswald, Ehrenvorstand Leo Gugler und dem aktuellen Vorstand Benjamin Walter die bewegte Vereinshistorie wieder aufleben.

Neben den Jubiläumsfeierlichkeiten gab es wieder zahlreiche zusätzliche Aktionen von denen Schriftführer Tobias Rothmund berichtete. So wurden unter anderem neue Tore angeschafft, das Flutlicht in Eigenleistung instandgesetzt, Kabinen für die Auswechselspieler neben dem Sportplatz errichtet und die vereinseigene Küche renoviert. Um die Trainingsmöglichkeiten zu verbessern, beteiligte sich der Verein auch am neuen Kunstrasenplatz vom FC Ostrach. Ebenso wurden neue Trainingsanzüge angeschafft, die zusammen mit den vorhin genannten Investitionen ein kleines Minus in der Vereinskasse hinterlassen haben. Kassierer Patrick Linder blickt aber optimistisch ins laufende, neue Geschäftsjahr, da man ohne diese größeren Einmalausgaben doch finanziell auf soliden Beinen steht.

Mit dem beliebten Comedy-Abend im Bürgerhaus Rosna sowie dem inzwischen recht erfolgreich etablierten Waldflohmarkt – im letzten Jahr kamen rund 3000 Besucher – ist beim FV Weithart auch abseits vom Sportplatz einiges geboten. In diesem Jahr findet der Comedy-Abend der Jugendabteilung am 19. Juni und der Waldflohmarkt am 6. Juli statt.

Jugendleiter und Trainer der Damen, Ewald Neher, berichtete von der Vizemeisterschaft der B-Juniorinnen in der vergangenen Spielzeit 17/18 und ließ die Hoffnung auf einen Meistertitel in der aktuellen Saison durchblicken. Bei den Jungen pflegt man eine gute Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein FC Ostrach. Die aktiven Damen befinden sich vor dem Rückrundenstart momentan auf dem vierten Tabellenplatz der Bezirksliga, der Relegationsplatz ist aber noch in greifbarer Nähe. Spielausschussvorsitzender Harald Wurz informierte über die sportlichen Leistungen von den beiden aktiven Herrenmannschaften, die vor der Saison 18/19 von der Kreisliga B IV in die Staffel III wechselten und die Zuschauer somit wieder mehr Lokalkämpfe bestaunen können.

Satzungsänderung beschlossen

Vor den Wahlen stimmte die Mitgliederversammlung noch über eine Satzungsänderung ab. Ab diesem Jahr gibt es nun anstelle vom Vorsitzenden und seinem Stellvertreter ein Team aus drei Vorsitzenden (Öffentlichkeitsarbeit, Sport & Jugend, Infrastruktur), den Vorstand komplettiert der Kassierer. Diese Satzungsänderung soll die Zukunftsfähigkeit des Vorstands verbessern, indem sie die Nachfolgeregelung erleichtert.

Bei den anschließenden Wahlen, bei denen der Ortsvorsteher der Weithart-Gemeinden, Alois Müller, die Wahlleitung inne hatte, gab es folgendes Ergebnis: Benjamin Walter wurde einstimmig zum Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit gewählt und Ewald Neher zum Vorsitzenden für Sport & Jugend. Der amtierende stellvertretende Vorsitzende Mark Fröscher erhält den neuen Titel Vorsitzender für Infrastruktur. Kassierer Patrick Linder wurde im Amt bestätigt. Die beiden Beisitzer Harald Wurz (Spielausschussvorsitzender) und Anja Vetter wurden ebenfalls wieder gewählt.