Vorspielen ist wieder in persönlicher Form möglich

Dank fallender Inzidenzwerte und den daraus resultierenden Lockerungen besteht am kommenden Wochenende die Möglichkeit, den 58. „Jugend musiziert“ Wettbewerb für die Altersklassen I und II in Präsenz durchzuführen. Mussten die Altersklassen III bis VI im Frühjahr noch anhand von Videobeiträgen von den Juroren bewertet werden steht nun einer Umsetzung in Präsenz nichts mehr im Wege. Unter Einhaltung eines strengen Hygiene- sowie Schutzkonzepts findet der Regionalentscheid, allerdings unter Ausschluss von Publikum, für jede Instrumentalkategorie an verschiedenen Austragungsorten sowie unterschiedlichen Tagen und Uhrzeiten statt.

Drei Schüler der Musikschule Mengen sind beim Wettbewerb in der Altersklasse II vertreten. Seit Monaten arbeiten Sie mit ihren Lehrern intensiv am Programm. Was lange Zeit nur im Online-Unterricht möglich war kann seit nunmehr zwei Wochen auch wieder in Präsenz erfolgen. Dies bietet nach einer langen Zeit der solistischen Vorbereitung auch endlich die Möglichkeit zu gemeinsamen Proben mit den jeweiligen Klavierpartnern die die Programme der Teilnehmer begleiten. Ebenso besteht im direkten Gegenüber eine optimalere Abstimmung hinsichtlich musikalischer Feinheiten wie etwa Klang, Dynamik oder Intonation.

Von der Musikschule nimmt in der Kategorie Holzbläser mit Klavierbegleitung die Klarinettistin Mirjam Haueisen teil. Mirjam wird in der Holzbläserklasse von Erwin Welte unterrichtet und hat schon erfolgreich beim Tag der Bläserjugend teilgenommen. Begleitet wird Sie von Natalie Rau die ihren Klavierunterricht in der Klasse von Inge Gaigis erhält. Natalie überzeugte schon mehrfach als Solistin sowie Begleitpartnerin beim Wettbewerb.

Aus der Blechbläserklasse von Helmut Müller nehmen die Schüler Amelie Frank sowie Jonas Lutz am Wettbewerb teil. Beide spielen Trompete und sind zum ersten Mal dabei. Ihren solistischen Einstand durften Sie beim musikalischen Adventskalender der Musikschule verzeichnen. Begleitet werden Sie am Klavier von Richard Fischer.

Die Wertungen finden am Samstag, 26. Juni, und Sonntag, 27. Juni, in Uhldingen und Meckenbeuren statt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich ab dem 28. Juni auf der Website www.jugend-musiziert.org-Regionalwettbewerbe-Bodenseekreis eingestellt sein.