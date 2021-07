Vorfahrt genommen: 87-Jährige kollidiert mit Rollerfahrer

Ein 20-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Rulfingen so schwer verletzt worden, dass er anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus musste.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 87-jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr auf der Hauser Straße unterwegs. An der Einmündung des Rathausplatzes fuhr sie geradeaus weiter in Richtung Krauchenwieser Straße und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden Rollerfahrers. Daraufhin prallte der 20-Jährige seitlich in das Auto und stürzte auf die Straße. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1500 Euro. Zur Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Rulfingen mit einem Fahrzeug vor Ort.