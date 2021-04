Vorbereitung für Modellregion: Stadtverwaltung sucht Test-Helfer

Um bei einer Genehmigung einer an das Tübinger Modell angelehnten Öffnungsstrategie schnell reagieren zu können, suchen die Verwaltungen der vier Städte Mengen, Pfullendorf, Sigmaringen und Bad Saulgau nach freiwilligen Helfern für die dann notwendigen zusätzlichen Teststationen in den Innenstädten. Interessierte können sich in den jeweiligen Rathäusern melden.

Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen hervorgeht, leisten die mittlerweile in großer Zahl verfügbaren Schnelltests aus Sicht der Bürgermeister nicht nur einen wichtigen Beitrag, um die Corona-Pandemie besser in den Griff zu bekommen, sondern können in Verbindung mit einer Öffnungsstrategie Gewerbetreibenden und Bürgern eine Perspektive bieten.

Grundgedanke der Öffnungsstrategie in den vier Städten ist, dass mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis der Stadtbummel und Besuch von Ladengeschäften genauso möglich sein, wie der Besuch von Cafés, Restaurants oder im Kino. Wann dieses Modell im Kreis Sigmaringen starten könnte, ist derzeit aber noch vollkommen ungewiss. Die Landesregierung hatte die Bearbeitung von Anträgen Ende März angesichts der hohen und steigenden Inzidenzwerte zunächst auf Eis gelegt. Dennoch wollen die vier Kommunen vorbereitet sein.

„Damit die Tests dann nicht nur kostenlos, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger einfach und unkompliziert zugänglich sind, setzen die Städte bei der Ausarbeitung der Strategie auf zusätzliche Testangebote“, heißt es in der Pressemitteilung. „Jeweils mehrere Teststationen sollen zunächst in den Innenstädten Mengens, Pfullendorfs, Sigmaringens und Bad Saulgaus eingerichtet werden.“ In einen nächsten Schritt könnten die Erfahrungen aus den „Pilotstädten“ dann auf den gesamten Landkreis übertragen werden.

Für die Teststationen suchen die Städte ab sofort Helferinnen und Helfer. „Das Engagement im Dienst der Allgemeinheit ist zwar ehrenamtlich, wird aber über eine Aufwandsentschädigung vergütet“, heißt es in der Mitteilung. Die Interessenten würden vorab von Mitgliedern des Deutschen Roten Kreuzes eine Schulung erhalten.