Vor dem Zieleinlauf werden letzte Kräfte aktiviert

Hand in Hand laufen Jasmin Mischke und Michaela Holder ins Ziel. Die Schülerin der Sonnenlugerschule und die Mitarbeiterin der Oberschäbischen Werkstätten belegen den zehnten Platz. Aber der ist bei der Special Race im Mengener Freibad Nebensache. Schwimmen, Radfahren und Laufen - das haben die beiden am Mittwoch gemeinsam bewältigt. „Das macht total Spaß“, strahlt Jasmin Mischke.

Freude an der Bewegung und sich selbst zu beweisen, dass eine sportliche Herausforderung schaffbar ist, standen beim Schultriathlon in Mengen im Vordergrund. Mehr als 300 Kinder und Jugendliche hatten sich zu den verschiedenen Wettkämpfen in den Altersklassen zwischen der dritten und sechsten Klasse angemeldet. Außerdem fand das Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ statt, bei dem sich am Ende das Team des Kreisgymnasiums Riedlingen für das Bundesfinale in Berlin qualifizierte.

„Die Schüler, die in ihrer Freizeit bei den Triathleten sind, erkennt man natürlich sofort“, sagt Joachim Wolf, Schulleiter der Sonnenlugerschule. Die trainieren mehrmals die Woche und möchten natürlich gerne am Ende auf dem Treppchen stehen. Das sind die Schüler, die noch Reserven für einen Endspurt beim Zieleinlauf haben. „Andere erreichen das Ziel mit letzter Kraft.“ Sie haben vielleicht schon beim Schwimmen zu den Langsameren gehört und mussten beim Radfahren ganz schön die Zähne zusammenbeißen. Aufgeben kam aber nicht infrage. Mit Applaus werden alle empfangen, schließlich liegt die individuelle Leistungsgrenze bei allen woanders. Dann heißt es erst einmal durchatmen und das heiß begehrte Finisher-Shirt abholen, das in diesem Jahr in Himmelblau schon von weitem zu erkennen ist.

Keine großen Verletzungen

Dr. Rüdiger Hennig mit seinem Team von der Sportmedizin im Kreiskrankenhaus Sigmaringen hat zum Glück abgesehen von ein paar Bandagen wenig zu tun. Auch Sportlehrer Björn Breimeier, der die Großveranstaltung mit seinem Team aus 14 Lehrern und rund 60 Schülern überhaupt erst möglich gemacht hat, ist zufrieden. „Die Schüler kennen ihre Aufgaben, da klappt alles reibungslos.“ Streckenposten kontrollieren, das niemand die Radstrecke während eines Durchlaufs betritt, stecken Absperrungen um, helfen im Wechselbereich mit und verteilen im Zielbereich Bananen und Melonenstücke. Viele der Neuntklässler haben früher selbst am Schultriathlon teilgenommen und sind nun mit Begeisterung in der Betreuung mit dabei.

Während sich die jungen Sportler für das Landesfinale warmmachen, kontrolliert Breimaier noch ein letztes Mal die Strecke. „Jetzt erhöht sich das Tempo, das ist eine ganz andere Kategorie“, sagt Schulleiter Wolf. Die Sonnenlugerschule darf am Ende wieder einmal viel Lob für die Organisation einheimsen, von den teilnehmenden Schulen und Bürgermeisterstellvertreter Toni D’Angelo, der gemeinsam mit den Sponsoren die Siegerehrung vornimmt. Vor großem Plenum eine Medaille umgehängt zu bekommen, gehört für die schnellsten Sportler schließlich auch dazu.

Jungen Klasse 3 und 4:

1. Fabian Weinmann

(Ablachschule),

2. Xaver Rebsam

(Geschwister-Scholl-Schule),

3. Mattis Roese (Ablachschule)

Mädchen Klasse 3 und 4:

1. Nina Kleiner,

2. Helene Deppler,

3. Amy Krall

(alle Göge-Schule)

Jungen Klasse 5 und 6:

1. Daniel Schönenberger

(Realschule Mengen),

2. Danilo Schwarzer

(Realschule Mengen),

3. Maxi Sigg (Sonnenlugerschule)

Mädchen Klasse 5 und 6:

1. Sarah Müller

(Kreisgymnasium Riedlingen),

2. Kira Schultz

(Gymnasium Mengen),

3. Leona Kehle

(Realschule Mengen)

Special Race

1. Patrick Merk und Lorenz Brotzer

2. Adrian Richert und Jeremy Rotzek

3. Markus Bolter und Marcelino Bernhardt

Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“: Das Team des Kreisgymnasiums Riedlingen qualifiziert sich für das Bundesfinale in Berlin.