Vom Kajak aus die Donau erkunden

Als leidenschaftlicher Paddler und ausgebildeter Gewässerführer liegt es dem Blochinger Reinhard Ewers zum Rode am Herzen, andere Menschen für die Eigenarten der Donau zu sensibilisieren. Zum Weltwassertag am Freitag, 22. März, bietet er deshalb unter dem Titel „Vom Kajak aus den Fluss verstehen“ eine Gewässerführung auf der Donau an. Die Führung ist eine von insgesamt 15 Veranstaltungen in Baden-Württemberg und die einzige im Landkreis Sigmaringen.

„Den Weltwassertag gibt es schon seit 1993“, sagt Ewers zum Rode. Eingeführt worden sei er, um in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Kostbarkeit des Wassers und Themen des Gewässerschutzes zu schaffen. Während Organisationen weltweit ihr Augenmerk darauf richten, dass nicht alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser besitzen, stehen in diesem Jahr in Baden-Württemberg die Gewässer vor der eigenen Haustür im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Gewässer erleben“ werden deshalb verschiedene für die Bevölkerung kostenlose Erlebnistouren und Führungen angeboten.

Wie die anderen rund 100 Gewässerführer im Land ist auch Reinhard Ewers zum Rode angeschrieben worden, ob er sich eine von ihm organisierte und geführte Veranstaltung an diesem Tag vorstellen könne. „Gewässerführer, das ist eine Ausbildung, die ich vor rund zehn Jahren absolviert habe“, sagt er. Sie umfasst rund 120 Ausbildungsstunden, die in 20 Ausbildungstagen absolviert werden, und sie befähigt dazu, dieses Wissen zum Lebensraum Fließgewässer, Gewässernutzung oder Trinkwasserversorgung an Kinder und Erwachsene weiterzugeben.

Wiederholung möglich

„Für die Donau habe ich mich immer schon besonders interessiert, bin aber als Paddler auch schon auf diversen anderen Flüssen unterwegs gewesen“, erzählt Ewers zum Rode, der auch aktives Mitglied des TSV Laiz ist, der in Scheer ein Grundstück an der Donau besitzt und dort gerade ein Bootshaus erstellt. „Deshalb habe ich mir überlegt, am Weltwassertag zu einer Fahrt auf der Donau einzuladen“, sagt er. Vom Kajak oder Kanadier aus hätte man eben doch einen ganz anderen Blick auf den Fluss. Die Ausrüstung wird den Teilnehmern gestellt. Je nach Pegelstand der Donau möchte er von Hausen im Tal starten und bis Gutenstein oder Sigmaringen paddeln. „Ist die Donau im Kreis Sigmaringen gesperrt, könnten wir in Donaueschingen oder Zwiefaltendorf starten“, sagt er. Angedacht sei der Zeitraum zwischen 9 und 16 Uhr. Weil der Freitag für manche Teilnehmer ungünstig ist, wäre er bereit, sie am Wochenende zu wiederholen.

Die Teilnehmerzahl ist auf rund zehn Personen beschränkt. „Wir müssen uns ja auf dem Fluss auch noch verständigen können“, sagt er. Vorkenntnisse im Paddeln seien nicht zwingend notwendig. Zwei Vereinskollegen vom TSV Laiz hätten sich bereit erklärt, die Paddelgruppe zu begleiten. Die seien dann als Sicherungshelfer und fachkundige Kajakfahrer mit dabei.

Inhaltlich ist Reinhard Ewers zum Rode flexibel und will sich vor allem nach dem Interesse der Teilnehmer richten. Wünsche würden selbstredend berücksichtigt. Er könnte sich aber gut vorstellen, etwas über die Vor- und Frühgeschichte der Donau zu erzählen, von den Strömungen der Donau und ihren Auswirkungen auf die Landschaft zu berichten und zu erklären, warum die Donau ein „mehrmals geköpfter Fluss“ ist.

Er ist gespannt, wer sich auf ein kleines Donau-Abenteuer einlässt, und freut sich auf Anmeldungen.