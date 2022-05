Volles Musik-Programm bei den Heimattagen

Die Jugendmusikschule Mengen lädt die Bevölkerung am Samstag, 21. Mai, zur musikalischen Großveranstaltung „singendes und musizierendes“ Mengen ein. Um 10 Uhr startet auf der Bühne am Kreuzplatz (Volksbank) die musikalische Reise mit den unterschiedlichsten Ensembles der Jugendmusikschule sowie einigen Gastensembles aus Mengen sowie den umliegenden Gemeinden. Insgesamt werden über den Tag hinweg rund 250 Akteure ihre musikalischen, gesanglichen sowie tänzerischen Fähigkeiten dem Publikum präsentieren. Da musikalische Aktivitäten vor Publikum über die vergangenen zwei Jahre nur bedingt möglich waren, wurde bei der diesjährigen Programmgestaltung speziell darauf geachtet vielen jungen Akteuren die Möglichkeit eines Auftritts zu geben, wie es in einer Pressemitteilung der Jugendmusikschule heißt.

Die Eröffnung des Bühnenprogramms wird von Schülerinnen und Schülern der Cajon-AG der Ablachschule sowie der Trommel-AG der Astrid-Lindgren-Schule umrahmt. Beide Trommelgruppen sind schon seit Jahren feste Kooperationsprojekte zwischen den Schulen und der Jugendmusikschule. Im weiteren Verlauf wird ab 10.30 Uhr die Schlagzeugklasse von Jürgen Zink, Maximilian Neugirg und André Streich die Besucher mit pulsierenden Rhythmen sowie melodischen Klängen an Xylo- und Marimbaphon beeindrucken.

Im Anschluss wird die Band der Jugendmusikschule unter Leitung von Emanuel Abanto ihren ersten Auftritt vor Publikum absolvieren. Die sieben jungen Musikerinnen und Musiker werden neben aktuellen Charthits auch bekannte Pop-Rock Klassiker der letzten Jahre darbieten. Im Verlauf des Bandauftritts wird auch die Gitarren- sowie Gesangssolistin Fabienne Meier Stücke aus ihrem aktuellen Programm präsentieren. Unterstützt wird Sie hierbei von ihrem Lehrer Emanuel Abanto.

Über die Mittagszeit werden die rund 30 jungen Musikerinnen und Musiker der JuKaMe der Stadtkapelle Mengen das Publikum mit unterschiedlichen Werken moderner sowie zeitgenössischer Blasmusik unterhalten. Das seit 2008 bestehende Jugendorchester der Stadtkapelle steht unter der Leitung von Daniela Schleifer. Ab 13.15 Uhr erwartet den Besucher unter dem Motto „Party in Rio de Janeiro“ eine Tanzperformance. Unter der Leitung von Sophia Neher werden die 15 Tanzmädels vom Freizeitsport Hohentengen ihre groovige Tanzpremiere an den Heimattagen in Mengen bestreiten.

Im Anschluss heißt es Bühne frei für das Saxophonensemble der Jugendmusikschule unter Leitung von Erwin Welte. Das rund zehnköpfige Ensemble beeindruckt mit stilistisch unterschiedlichen Werken für Saxophon. Auch die Blechbläserklasse von Helmut Müller überzeugt mit stilistischer Finesse, aber vor allem mit Besetzungen in den unterschiedlichsten Instrumentierungen. Gegen 13.45 Uhr wird ein Großaufgebot von Blechbläserinnen und Blechbläsern die Bühne am Kreuzplatz betreten und dem Publikum mit unterschiedlich instrumentierten Stücken einen Überblick über die verschiedenen Blechblasinstrumente geben. Auch das Querflötenensemble unter Leitung von Monika Etter darf beim diesjährigen „singenden und musizierenden“ Mengen nicht fehlen. Die rund 20 Schülerinnen und Schüler werden dem Publikum ebenfalls mit der unterschiedlichsten Spielliteratur einen interessanten und musikalisch bunten Auftritt bieten.

Im weiteren Verlauf freut sich die Leitung der Jugendmusikschule auf die Gäste der Soundwerk-Musikschule die ab 14.30 Uhr die Bühne betreten werden. Neben Beiträgen aus der Gesangsklasse von Franziska Groß werden sich auch zwei Bandprojekte mit eigens arrangierten Cover-Versionen dem Publikum präsentieren. Den Abschluss des Bühnenprogramms werden ab 15.30 Uhr die Gäste der Partnerstadt Novska mit folkloristischen Klängen übernehmen. Ende der Veranstaltung ist gegen 16 Uhr.

Weitere Informationen über den Bühnenablauf sowie rund um die Musikschule können an der Bühne erfragt werden.