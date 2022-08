Vierter Bauabschnitt: Schlösser weiht neue Lagerhalle ein

Geschäftsführung und Mitarbeiter der Firma Schlösser aus Mengen hatten vor Kurzem gleich drei Gründe zu feiern: In diesem Jahr kann das Unternehmen auf 125 Jahre Firmengeschichte seit der Gründung im Jahr 1897 zurückblicken. Außerdem ist die neue Lagerhalle fertig gestellt und konnte bei einem Sommerfest eingeweiht werden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Eingeladen waren dazu auch ehemalige Mitarbeiter, Familien und Freunde der Mitarbeitenden.

Bauzeit von zwölf Monaten

Der Nachmittag begann mit einer Betriebsversammlung, bei der auch die Seniorchefin Rosemarie Bok begrüßt wurde. Der Geschäftsführer Reinhard Adams gab gegenüber der Belegschaft einen aktuellen Lagebericht ab. Anschließend führte die Gesellschafterin Gabriele Günthör-Adams die Zuhörer durch die 125-jährige Firmengeschichte, gespickt mit einigen Anekdoten. Im Anschluss daran konnte der technische Leiter Andreas Adams den mittlerweile vierten Bauabschnitt von Werk II eröffnen. In einer Bauzeit von zwölf Monaten entstand eine Halle mit rund 3200 Quadratmetern Lagerfläche, ein überdachter LKW-Entladebereich und ein neuer Wareneingangsbereich. Dies sorgt für mehr Lagerkapazität und für eine Verbesserung des Materialflusses. Insgesamt sollen durch die Baumaßnahme die logistischen Abläufe deutlich optimiert werden. Im Rahmen der Rede zur Eröffnung bekam Andreas Adams symbolisch die Spaten der ersten Spatenstiche aller bisherigen Bauabschnitte von Werk II von Geschäftsführer Reinhard Adams überreicht.

Gäste erhalten Betriebsrundgang

Im Anschluss an diese Betriebsversammlung wurden auch die Rentner, Familien und Angehörigen der Mitarbeitenden herzlich zum Sommerfest begrüßt. Zum ersten Mal gab es für alle Festgäste die Möglichkeit eines Betriebsrundgangs, bei dem Einblicke in die spannende Welt eines produzierenden Industriebetriebs gewährt wurden. Die Prokuristin Rebecca Adams begrüßte die Festgäste und hielt noch mehr Neuigkeiten für alle Anwesenden bereit. Die neue Schlösser-Website ist online und ein neuer, extra für diesen Tag erstellter Imagefilm sorgte für heitere Stimmung.

Das Führungsteam (v.l.): Reinhard Adams, Andreas Adams, Rebecca Adams und Gabriele Günthör-Adams. (Foto: Schlösser)

Für großartige Stimmung sorgte später auch Judith Mutschler mit ihrer Band, die den Abend musikalisch begleitete. Die Kinder der Mitarbeitenden waren mit Basteln, Kettcar fahren und Knobelspielen vom Betriebsrundgang beschäftigt. Für alle Festgäste gab es viele Gelegenheiten für Austausch und interessante Gespräche. Das rundum gelungene Fest dauerte bei allerlei Getränken und Cocktails, kulinarischen Highlights, einem Fotobus, Musik und Tanz noch bis in die späten Abendstunden.

125 Jahre Firmengeschichte

Gegründet wurde die Firma Schlösser im Jahre 1897 in Stuttgart als Beleuchtungshaus Schlösser. Der Firmengründer Carl Schlösser, der ein typisch schwäbischer Tüftler war, besaß mehrere Patente für Gas-Sicherheitsarmaturen. Damals häufig verwendete Beleuchtungskörper waren Gas- und Spiritus-Glühstrümpfe, die er in Eigenproduktion herstellte.

Mitarbeitende und Familienangehörige bei der Filmpräsentation (Foto: Schlösser)

Er begann zunächst nur für seinen eigenen Bedarf Dichtungen herzustellen. Bald stellte er fest, dass in der wachsenden Industrie ein steigender Bedarf an Dichtungen, auch für andere Anwendungen, bestand. Damit war die Basis für die heutige Produktpalette gelegt. Im Jahre 1928 verlagerte Carl Schlösser die Dichtungsproduktion nach Mengen in die Wilhelmstraße.

Anteil am „Wunder von Bern“

Nach seinem Tod übernahm seine Tochter Emmy die Firma und führte sie durch die schwierigen Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Zu den Kunden gehörte damals zum Beispiel die Firma „Gebrüder Dassler“, die mit Fußballschuhbeschlägen aus Leder beliefert wurde. Heute kennen wir sie als Weltfirmen „Adidas“ und „Puma“. So trug die Firma Schlösser 1954 zum Wunder von Bern bei, als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erstmals Weltmeister wurde.

Fünfte Generation ist am Zug

1959 übernahm Manfred Bok, Enkel des Firmengründers, die Geschäftsführung. Das Unternehmen entwickelte sich unter seiner Führung zu einem bedeutenden Hersteller von Dichtungen und technischen Teilen. Seit 1994 ist Reinhard Adams als Geschäftsführer eingesetzt und seit 2021 zählen auch seine Tochter Rebecca Adams, die Enkelin von Rosemarie und Manfred Bok und deren Mann, Andreas Adams zur Geschäftsleitung. Damit ist bereits die fünfte Generation der Familie in der Firma tätig. Insgesamt sind in den beiden Werken 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Täglich werden mehr als fünf Millionen Dichtungen und Stanzteile mit den Fertigungstechnologien Stanzen, Schneiden, Wasserstrahl- und Laserschneiden hergestellt und an nationale und internationale Kunden aus allen Branchen geliefert.

Schritt in die Zukunft

Seit der Gründung befindet sich die Firma Schlösser ständig im Wachstum und im Wandel. Die Entwicklung war stets begleitet durch Investitionen in bauliche Erweiterungen und in neue Technologien. „Die Entscheidung zum Bau von Werk II 2008 hat sich als richtig erwiesen. Ohne diese Entscheidung wäre die Entwicklung der Firma Schlösser im letzten Jahrzehnt so nicht möglich gewesen. Die heutige Einweihung des vierten Bauabschnittes innerhalb 14 Jahren ist der nächste logische Schritt in die Zukunft der Firma“, sagte Geschäftsführer Reinhard Adams in seiner Rede beim Fest.