Vier Stadtführungen anlässlich der oberschwäbischen BarockWoche

Die Stadt Mengen beteiligt sich wieder an der oberschwäbischen BarockWoche vom 13. bis 21. August. Die BarockWoche entlang der oberschwäbischen Barockstraße bietet auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit in die Lebenswelt des Barock, einer Epoche, die durch die verschwenderische Sinnesfreude geprägt wurde, tiefer einzutauchen. Die Stadt Mengen bringt sich mit vier öffentlichen Stadtführungen in die BarockWoche mit ein.

Den Auftakt zur BarockWoche übernimmt am Sonntag, 14. August, mit einem „Gang durch die Altstadt“, Mengens bislang einziger weiblicher Fuhrmann. Teilnehmer begleiten Uschi Heinzelmann auf ihrem Rundgang durch die Fuhrmannstadt und entdecken Mengen von einer neuen Seite. Start der 1,5-stündigen Führung ist um 16 Uhr. Die Führung kostet vier Euro. Anmeldungen bis spätestens 5. August.

Weiter geht es „Auf den Spuren Vorderösterreichs - Das geschichtliche und kulinarische Erbe der Stadt Mengen“. Die Stadt Mengen war eine der fünf sogenannten Vorderösterreichischen Donaustädte. Das Erbe aus dieser Zeit ist an einigen Stellen in der Stadt noch zu sehen und zu schmecken. Teilnehmer folgen der Stadtführerin Elisabeth Häberle auf den Spuren der Habsburger durch Mengen. Die vierstündige Tour findet am Mittwoch, 17. August, um 17 Uhr statt. Der Preis für die Stadtführung inklusive einem 3-Gänge-Menü und begleitendem Getränk kostet 29 Euro pro Person. Anmeldungen bis spätestens 5. August.

Bereits einen Tag darauf, am Donnerstag, 18. August können Gäste erstmals im Rahmen der BarockWoche „mit Marie-Antoinettes Kammerzofe auf Entdeckungstour durch Mengen“ gehen. Auf Ihrem Brautzug von Wien nach Paris machte die 14-jährige Erzherzogin Maria Antonia von Österreich, später bekannt als Marie Antoinette, Königin von Frankreich, auch in Mengen Rast. Die einstündige Führung startet um 17 Uhr am Treffpunkt vor dem Rathaus Mengen und kostet drei Euro. Für diese Führung ist keine Anmeldung erforderlich.

Den Abschluss bildet in diesem Jahr „Bruder Johannes auf den Spuren der Wilhelmiter“. Teilnehmer können sich in die Zeit um 1725 zurückführen lassen. Das Wilhelmiterkloster Mengen soll an die Benediktiner nach Sankt Blasien im Südschwarzwald verkauft werden. Die 1,5-stündigie Führung zu dem Thema findet am Samstag, 20. August, um 17 Uhr statt und kostet vier Euro pro Person. Anmeldungen bis spätestens 12. August.

Die notwendigen Anmeldungen für alle Führungen kann man bei der Stadtverwaltung Mengen telefonisch unter 07572 / 60 71 06 oder per E-Mail an heike.leven@mengen.de einreichen.