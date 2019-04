Vier Menschen verletzen sich bei Unfall

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag gegen 12 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße zwischen Mengen und Pfullendrof mit der Kreisstraße von Rulfingen nach Rosna ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilt stießen dabei zwei Autos zusammen. Ein von ihnen landete in der angrenzenden Wiese. Alle vier Fahrzeuginsassen verletzten sich dabei. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei wurde auch die Feuerwehr Mengen zur Einsatzstelle entsandt. Die Feuerwehr Mengen unterstützte mit den First Respondern die Versorgung der Verletzten und betreute zwei Verletzte, bis ausreichend Rettungsmittel vor Ort waren. Neben dem Sichern der Unfallstelle und des Brandschutzes wurden auch auslaufende Betriebsmittel aufgenommen