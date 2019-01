Viel tatkräftige Hilfe für den Wendelinsaal

„Aus Rücksicht gegenüber der Kernstadt und den anderen Teilorten, werden wir uns in diesem Jahr auf ein paar kleinere bauliche Maßnahmen beschränken.“ Dieser Vorgriff auf den Haushaltsplan für 2019 von Ortsvorsteher Manfred Moll rief beim Neujahrsempfang in Rulfingen am Montagabend amüsiertes Gelächter hervor. Gemeinsam mit Vertretern der Vereine, der Verwaltung, der Kirchen und den Ortschaftsräten blickte Moll auf vergangene Projekte und neue Ziele für den Ortsteil.

Die Sanierung der Eichenstraße war mit einem Investitionsvolumen von knapp einer Million Euro die größte Rulfinger Baustelle im vergangenen Jahr. Dort wurden sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen neu verlegt, die Fahrbahn durchgängig und die Gehwege teilweise verbreitert. Nun werde nur noch auf den Feinbelag gewartet.

Die Straßenbeleuchtung in Rulfingen ist auf LED-Leuchtkörper umgestellt worden. „Diese Maßnahme sorgt hoffentlich dafür, dass wir die Diskussion um eine Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung nicht mehr führen müssen und unsere Bewohner sich sicher fühlen“, sagte Moll. Bürgermeister Stefan Bubeck antwortete darauf später, dass er noch hoffe, dass ein neuer Gemeinderat eine Nachtabschaltung vielleicht offener gegenüber stünde. „Im Stadtgebiet reden wir da von 40 000 Euro im Jahr, die gespart werden könnten“, sagt er. „In anderen Städten ist das problemlos eingeführt worden, dass die weniger befahrenen Straßen nachts nicht beleuchtet werden.“

Selbst mit angepackt hat der Manfred Moll bei den Umbaumaßnahmen für den Wendelinsaal der katholischen Kirche. Um als Versammlungsstätte genutzt werden zu können, war der Einbau einer behindertengerechten Toilette, eine barrierefreie Rampe als Zugang sowie die Schaffung eines zweiten Rettungswegs notwendig.

Saal ist wieder nutzbar

Seite an Seite und mit Schaufeln ausgerüstet hätte er mit Pfarrer Markus Moser in der Baugrube gestanden. Mehr als 700 Stunden seien von ehrenamtlichen Helfern geleistet worden. „Wir haben ein richtiges Schmuckstück geschaffen“, bestätigte der Pfarrer. In zwei Wochen erfolge die Abnahme der Baumaßnahmen und dann könne der Saal von allen Interessierten genutzt werden. Auch, wenn er selbst bei sechs Kirchengemeinden nicht wie Ortsvorsteher Moll in allen Belangen getreu dem Motto „Rulfingen first“ vorgehen könne, sei er doch stolz auf das gemeinsam Erreichte.

Getrauert wurde und wird in Rulfingen um den Dirigenten des Musikvereins Herbert Lutz und um die Heimatdichterin Rösle Reck, die am Samstag von der Dorfgemeinschaft zu Grabe getragen wurde. „Sie hatte eine ganz besondere Beobachtungsgabe und hat über Stadt und Land, die Jahreszeiten und die Menschen gedichtet“, sagte Fritz Fischer vom Obst- und Gartenbauverein stellvertretend für die Vereinsgemeinschaft. „Sie hat uns damit nicht selten den Spiegel vorgehalten und uns zum Schmunzeln gebracht.“

Wenn der Gemeinderat den Haushaltsplan beschließt, wird der Mittelweg auf dem Friedhof gepflastert werden und so auch älteren Einwohnern mit und ohne Rollatoren Trittsicherheit geben. Außerdem sollen endlich die Maßnahmen für die Alte Kirche umgesetzt werden. Wie Bürgermeister Bubeck erklärte, seien in den vergangenen drei Jahren schon Mittel bereitgestellt worden, man habe aber auf Zuschüsse aus dem Leader-Programm gehofft, die es dann nicht gegeben habe. 145 000 Euro werden hier investiert.

Leider muss die Friedenslinde auf dem Rulfinger Rathausplatz gefällt werden. Der Baum ist – so hat es eine Untersuchung durch Experten des Landratsamts ergeben – erkrankt und von innen derart von Fäulnis zerfressen, dass für seine Stabilität nicht mehr garantiert werden kann. „Wir werden eine neue Linde pflanzen, uns aber auch an den neuen Anblick gewöhnen müssen“, so der Ortsvorsteher. Er brachte seine Vorfreude auf das Narrentreffen der Bruderschaft Obere Donau vom 15. bis 17. Februar.

Windkraftdiskussion

Einen „großen Graben“ hat die Diskussion um den Windpark zwischen Rulfingen und Krauchenwies laut Fritz Fischer, dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Rulfingen, im Ort entstehen lassen. Argumente zum Gesundheitsrisiko seien ins Lächerliche gezogen worden, Selbstgefälligkeit demonstriert und unlauter berichtet worden. „Gutes Porzellan wurde unnötig zerschlagen“, so Fischer. Seiner Meinung nach müssten Bürgermeister und Gemeinderäte nun daran arbeiten, das bei den Einwohnern von Rulfingen verloren gegangene Vertrauen wiederzuerlangen. Für Ortsvorsteher Moll war er voll des Lobes. Er habe sich für die Vereine und die Menschen eingesetzt und es sei sein Verdienst, dass die Dorfgemeinschaft so gut funktioniere.

„Das Thema Windkraft hat mich persönlich sehr belastet“, sagte daraufhin Moll. Er sei kurz davor gewesen, mit allen Ehrenämtern aufzuhören. Deshalb sei auch der Weg zu einer erneuten Kandidatur für den Gemeinderat nicht einfach gewesen. Nachdem nun aber Enercon seine Pläne für einen Windpark auf Eis gelegt habe hoffe er, dass sich alle wieder in die Augen schauen könnten. „Für mich ist es das wert, noch einmal zu kandidieren und mich fünf Jahre für Rulfingen einzusetzen“, sagte er. Auch als Ortsvorsteher stünde er zur Verfügung.