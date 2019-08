Verkehrsminister besucht Mengen

Auf Einladung der Landtagsabgeordneten der Grünen, Andrea Bogner-Unden, wird der Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg am Donnerstag, 12. September, nach Mengen kommen. „Der Tag steht unter dem Vorzeichen einer nachhaltigen und bürgerfreundlichen Mobilität für alle Einwohner im Landkreis Sigmaringen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Abgeordneten. Sie lädt an diesem Tag interessierte Bürger zu einer Abendveranstaltung unter dem Titel „Nachhaltige und bürgerfreundliche Mobilität“ mit Verkehrsminister Winfried Hermann ab 18.30 Uhr ins katholische Gemeindehaus Mengen ein. „Diskutieren Sie mit uns darüber, was für Sie nachhaltige Mobilität heißt und welche Mobilitätsbedürfnisse Sie heute haben“, lässt sie ausrichten. „Uns Grünen ist es wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse auf umweltverträgliche Weise gewährleisten.“ Die grün geführte Landesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, Baden-Württemberg zum Wegbereiter einer modernen und nachhaltigen Mobilität der Zukunft zu machen. Dafür müsse eine bürgerfreundliche Verkehrsinfrastruktur gestärkt werden, erst recht für eine klimafreundliche, effiziente, schnelle und individuelle Fortbewegung.