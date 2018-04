Verkehr soll Granheim umfahren

In der Gemeinderatssitzung fällt das Wort „Umgehungstraße“ und alle müssen schmunzeln. Was die Stadträte dann aber beschließen, ist im Grunde nichts anderes: Eine kleine Flurneuordnung soll es ermöglichen, dass die Gemeindeverbindungsstraßen von Mengen nach Rosna und von Rosna nach Hohentengen-Bremen künftig nicht mehr mitten durch die beiden landwirtschaftlichen Betriebe der Familien Fuchs und Neher in Granheim führen, sondern der Verkehr um die Höfe herumgeführt wird.

Damit können laut Stadtverwaltung und Stefan Obermeier vom zuständigen Vermessungs- und Flurneuordnungsamt in Ravensburg gleich mehrere Seiten glücklich gemacht werden. „Im Moment ist die Lage mehr als unbefriedigend“, sagt Obermeier. Die Straßen seien in einem sehr schlechten Zustand und die Situation zwischen den beiden landwirtschaftlichen Betrieben durch zwei rechtwinklige Knicke in der Wegführung und den landwirtschaftlichen Verkehr unübersichtlich. Immer wieder komme es zu gefährlichen Situationen mit Rad- und Autofahrern. Es fehle an manchen Stellen eine vernünftige Oberflächenentwässerung und die Eigentumsverhältnisse seien zum Teil nicht richtig geregelt, sodass die Straße über private Flächen verlaufe.

Rechtssicherheit schaffen

Eine Sanierung der „Ortsdurchfahrt“ Granheim und der südlich gelegenen Verbindungsstraße würde die Gemeinde den Berechnungen Obermeiers zufolge 113 000 Euro kosten. In diesem Szenario würde die Stadt Flächen zwischen den Höfen erwerben, um rechtssichere Verhältnisse zu schaffen. Bei einer so genannten kleinen Flurneuordnung kommt die Stadt mit einem Eigenanteil von 122 000 Euro zwar nicht günstiger weg, kann aber durch eine Umleitung des Verkehrs maximale Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer und die beiden Betriebe in Granheim erreichen.

Die Kommune erwirbt dabei von den Landwirten die für eine kleine Umfahrung notwendigen Flächen und gibt im Gegenzug die öffentlichen Flächen her, die es innerhalb der Hofstellen gegeben hatte. Landwirtschaftlicher und Durchgangsverkehr sollen so voneinander getrennt werden. Weil neue Straßenflächen zusätzlich zur anstehenden Sanierung gebaut werden müssen, belaufen sich die Gesamtkosten laut Obermeier auf rund 340 000 Euro. Da die Maßnahme sich im Sinne einer Flurneuordnung agrarstrukturverbessernd auswirkt, ist sie förderfähig. Mit einigen Rekultivierungsmaßnahmen kann so eine Förderfähigkeit von 70 Prozent erreicht werden, sodass die Stadt nur 102 000 Euro plus 20 000 Euro für den Grundstückserwerb zahlen muss.

Die Maßnahme stieß bei den Landwirten auf Zustimmung und wurde vom Rat entsprechend beschlossen. Obermeier geht von einer Umsetzung im Jahr 2020 aus.