Hier gibt es überall Hofläden im Kreis Sigmaringen - mit interaktiver Landkarte

Frische Eier, Milch aus dem Automaten, Fleisch ab Hof: In vielen Orten im Kreis Sigmaringen können Kunden direkt beim Landwirt einkaufen. Seit einigen Jahren sprießen Regiomaten und Hofläden aus dem Boden, viele setzen auf diese Verkaufsart und auch viele Kunden scheinen das Angebot anzunehmen.

Während Landwirte wie die Senns aus Lausheim schon seit langem auf Direktvermarktung setzen, haben andere wie die Kuglers in Rosna erst vor Kurzem den Trend entdeckt.

Erste Verkäufe ab Hof in den 70er-Jahren

Die Anfänge der Direktvermarktung auf dem Sennhof gehen schon etwa 50 Jahre zurück. Nachdem sich seine Eltern auf die Hühnerhaltung spezialisiert haben, verkauften sie die Eier bereits in den 70er-Jahren ab Hof. „Der Vorteil bei Eiern ist, dass sie nicht verarbeitet, sortiert oder gewaschen werden müssen“, erläutert Benedikt Senn, der mit seiner Frau Sonja den Hof betreibt, die Intention seiner Eltern.

Benedikt Senn setzt in Teilen auf Direktvermarktung. Seine Produkte gibt es zum Beispiel in einem Automaten und in einem Hofladen auf seinem Grundstück zu kaufen. (Foto: Mareike Keiper)

Damals seien die Kunden direkt auf den Hof gekommen, um Eier zu kaufen, inzwischen fahren er und seine Mitarbeiter zu ihnen, beliefern auch Einzelhandel, Gastronome und haben einen Stand auf Wochenmärkten. „Das Wachstum in der Direktvermarktung ist begrenzt, wir brauchen ja genügend Abnehmer“, sagt Senn im Hinblick auf seine Geschäftstaktik, auch auf weitere Standbeine wie Supermärkte zu setzen.

Nur etwa 20 Prozent Direktvermarktung

Die Direktvermarktung mache nur etwa 15 bis 20 Prozent des Umsatzes aus. „Würden wir nur darauf setzen, wäre das nicht wirtschaftlich“, sagt er über das Verkaufsmodell. „Wir können zwar die Preise selbst festsetzen, aber der Aufwand ist enorm hoch.“

Was er meint, zeigt sich auf dem Außengelände des Hofs. Dort befinden sich ein Hofladen und ein Regiomat. Während es im Regiomaten nur das Nötigste zu kaufen gibt, erhalten Kunden im Hofladen ein wesentlich größeres Sortiment, angefangen bei Naturkosmetik über Wein und Most bis hin zu Buchweizen, Quinoa und Linsen, drei Pflanzen, die die Senns inzwischen selbst anbauen. „Wir probieren auch mal etwas anderes aus und wollen Herkömmliches besser machen“, erklärt Senn die Taktik.

Ein alter Bauer aus dem Ort hat mal gesagt: In eine Nische passt nur ein Heiliger. Benedikt Senn

Da sich immer mehr Menschen vegan ernähren, sieht er in Buchweizen-, Quinoa- und Linsenanbau eine Nische, die die Familie bedienen will. „Die Sache ist die: Hippe Produkte reichen nicht, sie müssen auch gut schmecken“, lautet seine Devise. Deshalb setzt er auf Alleinstellungsmerkmale und hofft, sie zu erhalten: „Ein alter Bauer aus dem Ort hat mal gesagt: In eine Nische passt nur ein Heiliger“, sagt Senn schmunzelnd.

Gleichzeitig zeigt er sich optimistisch. Er hat den Eindruck, dass Direktvermarktung nach wie vor boomt, gerade durch die Pandemie, in der mehr Menschen Supermärkte gemieden haben.

Pandemie steigert die Nachfrage

Diesen Eindruck bestätigt auch Gerhard Gommeringer, Leiter des Fachbereichs Landwirtschaft im Landratsamt Sigmaringen. Während der Pandemie sei die Nachfrage nach regionalen Erzeugnissen gestiegen, auch weil die Bürger mehr Zeit zum Kochen hatten. Anstöße wie der Klimawandel und die Tierwohl-Debatte tragen dazu bei – Vorteile für die Direktvermarkter.

Doch Krieg und Inflation lassen die Menschen laut Gommeringer wieder mehr beim Discounter einkaufen, was die Landwirte bereits zu spüren bekommen – aber auch die Lebensmittelindustrie insgesamt.

Erst eine Milchtankstelle, dann Regiomat

Umso wichtiger ist die Nische, findet Familie Kugler aus Rosna, die 60 Milchkühe hält. Vor sechs Jahren hatte sie die Idee, eine Milchtankstelle an der Straße aufzustellen, zwei Jahre später einen Regiomaten und schließlich vor einem Jahr eine eigene Molkerei zu errichten, in der sie Joghurt und andere Milchprodukte herstellen. „Die Idee dazu schwebte uns schon sehr lange im Kopf, aber wir hatten Hemmungen wegen der Risiken und der Kosten, außerdem ist es sehr arbeitsintensiv“, erinnert sich Julia Kugler.

In jedem Urlaub haben wir andere Landwirte besucht, die Molkereien hatten. Klaus Kugler

Doch der Gedanke hat das Paar nicht losgelassen. „In jedem Urlaub haben wir andere Landwirte besucht, die Molkereien hatten“, sagt Klaus Kugler lachend. Schließlich, nachdem sie im ersten Schritt Käse extern von ihrer Milch produzieren gelassen hatten, habe ihnen das Interesse der umliegenden Hofläden an regionalem Joghurt den letzten Schubs gegeben. Die Kuglers investierten eine sechsstellige Summe in Molkerei-Container, die nun auf dem Hof stehen. Mit zwei Teilzeitkräften verarbeiten sie nun ihre hofeigene Milch.

Vertrieb über Hofläden, Supermärkte, Kantinen

Der Vertrieb läuft auf unterschiedlichen Wegen: Einen Teil der Produkte verkauft die Familie über besagte Hofläden und Märkte, einen anderen Teil über Metzgereien, Bäckereien, Supermärkte und Firmenkantinen. „Wir wollen den Kreis größer ziehen“, sagt Julia Kugler. „Bei diesem Invest sind Abnehmer wichtig, nur Direktvermarktung wäre zu wenig.“

Erst stand hier eine Milchtankstelle, dann gab es weitere Produkte in den Automaten bei den Kuglers zu kaufen. (Foto: Mareike Keiper)

Gleichzeitig sei den Kuglers der Kontakt zu den Kunden wichtig, wozu der Verkauf über den Automaten beitrage. Aber das Ehepaar sieht auch, was dahinter steckt. „Es ist sehr zeitintensiv und wir mussten das Verkaufen erst lernen, das war in keiner Ausbildung Thema“, sagt Klaus Kugler. Seine Frau ergänzt: „Und man muss Kritik wie Lob abkönnen, Verantwortung tragen. Das kann Nachteil wie Vorteil sein.“