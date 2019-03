Vergnügte Narren treffen sich auf dem Schnettermarkt

Der Schnettermarkt hat den Kindern und Familien am Dienstagnachmittag in der Mengener Ablachhalle viel Freude gemacht. Die langen Tischreihen waren mit vergnügten großen und kleinen Narren besetzt. An den Ständen gab es traditionsgemäß Süßigkeiten zu kaufen, aber auch Spielsachen, kunsthandwerkliche Dekorationsobjekte und Waffeln. Am Fanstand der Narrenzunft konnte man sich mit Ditzeledes und anderen Figuren eindecken. Die Narrenzunft hat wieder unterhaltsame Spiele für die Kinder angeboten: den heißen Draht, das Glücksrad, und den Wurfball. Bei dem eher ungemütlichen Wetter genau das Richtige.