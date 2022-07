VdK-Ortsverband Mengen auf Reisen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

46 VdKler aus Mengen starteten mit etwas gemischten Gefühlen am frühen Morgen in Richtung Bayern. „Corona“ war noch nicht aus den Gedanken verschwunden und so mancher überlegte, was passiert, wenn ein Mitglied im Urlaub krank wird. Es ging gut und wir erlebten wunderschöne Tage im Bayrischen Wald.

Auf der Hinfahrt hielten wir Mittagsrast in den alten Mauern des Klosters Weltenburg in der Donau. Abends begrüßte uns die Chefin des Hotels „Kollmerhof“ in Rimbach und es begann ein toller Aufenthalt mit hervorragender Verpflegung und guter Betreuung.

Der erste Tag war für eine Bayerwald-Rundfahrt vorgesehen. Wir fuhren auf den großen Arber, blickten hinab auf die Wälder des Bayrischen- und des Böhmer Waldes, konnten Bayrisch Eisenstein und auch hinter der Grenze Böhmisch Eisenstein und den großen Arbersee entdecken. Weiter ging die Fahrt über Zwiesel nach Bodenmais in die Glasbläserei JOSKA und anschließend fuhren wir mit der „Waldbahn“ nach Kötzting.

Der zweite Tag gehörte der „Weltkulturerbe“ Stadt Regensburg, wo wir den Bischofsdom, die „Steinerne Brücke“, die „Wurstelküche“ und so manches lauschige Gässchen und den schönen Marktplatz bewundern konnten. Auf der Rückfahrt konnten wir noch die „Walhalla“ besichtigen, kletterten auf vielen Stufen hinauf und bewunderten das geschichtsträchtige Bauwerk und blickten weit hinunter ins Tal. Rückfahrt durch den Oberpfälzer Wald und die Kreisstadt Cham, wo wir noch einen Teil der Stadtmauer sehen konnten. Abends wurde gekegelt, worauf Dominik schon lange gewartet hatte.

Am dritten Tag stand eine Inn-Schifffahrt auf dem Programm. Die Fahrt ging wieder durch Bodenmais mit dem „Silberberg“, vorbei an Regen, der Asamkirche in Rinzach, durch das 3-Burgenland auf der ehemaligen Salzstraße in die Barockstadt Schärding. Dort bewunderten wir den Marktplatz mit den bunt bemalten Häusern. In Schärding begann dann auch unsere Inn-Schifffahrt vorbei an alten Burgen und Schlössern. Der Inn ist der größte Fluss Bayerns, vor allen Dingen der längste. Abends ging es „rund“ im Hotel beim Musik-Abend mit Tanz bis 23 Uhr. Das war was für die „knackigen“ Schwaben!

Am Freitag, unserem letzten Tag im Bayrischen Wald, fuhren wir über Viechtach in den Vorderen Bayrischen Wald, über Deggendorf, Schloss Egg, Kloster Metten mit der schönsten Bibliothek der Welt, nach Bogen/ Bogenberg, dem ältesten Marien-Wallfahrtsort der Welt. Dort wird jedes Jahr eine 13 Meter lange Kerze in einer Wallfahrt hinauf getragen. Weiter ging es nach Straubing, hier schmeckte uns auf dem Marktplatz unter der „Dreifaltigkeits-Säule“ trotz Regen nochmals ein bayrisches Essen.