Urlaubsgefühle in ganz Mengen

Zum zweiten Mal hat sich die Mengener Innenstadt über das Wochenende in eine stimmungsvolle Summer Vacation verwandelt. Bei freiem Eintritt konnten es sich Jung und Alt sowohl kulinarisch gut gehen lassen als auch Spaß beim vielfältigen Unterhaltungsprogramm haben.

Passend zum Start der Sommerferien ist der Mengener Sommer am Wochenende in die zweite Runde gegangen. Die Service-Stadt und der Gewerbeverein Mengen lockten gleich am Freitag mit ihrer bekannten Aktion „Lädala bis um Zehne“. Coupons und andere Angebote versorgten die Gäste, die damit wohl das ein oder andere Schnäppchen machen konnten.

Ein weiteres, jedoch ungeplantes Highlight am Freitagabend war die Mondfinsternis. Dass das Naturspektakel gerade an diesem Tag stattfand, tat der Veranstaltung keine Buße. „Ich weiß, von wo aus man den Mond am besten sehen kann“, klangen die Stimmen aus verschiedenen Richtungen. Besonders an der Kreuzung vom Kreuzplatz zum Reiserareal sammelten sich die Besucher, um den Blutmond zu fotografieren.

Direkt daneben, auf der Event Stage, rockten verschiedene Künstler und Bands an allen drei Tagen. Am Freitag heizten die Bands Tom Slam (Biberach) und Magnetfeld (Gammertingen) sowie Sänger Michel Stirner (Biberach) und DJ Play it Loud (Hohentengen) beim Mengener Sommer ein. Am Samstag zog der DJ Tosch (Wolfach) sowie Rapper Dizzepticon (Ennetach) nach. Bei Letzterem waren sogar zahlreiche Kinder auf der Bühne willkommen. „Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich fahre jetzt heim, hab keine Lust mehr“, witzelte der Rapper zum Abschluss. Als Krönung des Tages feierten viele Besucher trotz des unbeständigen Wetters bei der Radio 7-Party. Gleich zwei Junggesellinnenabschiede nutzten diese Gelegenheit und mischten mit ihren verrückten Verkleidungen die Menge auf. Den Frühschoppen am Sonntag untermalte dann der Musikverein Sigmaringendorf musikalisch.

Als zweite Location für Live-Musik bot sich der Schillergarten alias The Garden an, wo eine Bar, eine Shisha-Lounge sowie das kultig mit Sofas und Sesseln ausgestattete Wohnzimmer-Zelt den perfekten Rahmen für Geselligkeit darstellten. Am Samstagvormittag lauschten Kinder dort den tollen Sommergeschichten der Buchhandlung Rettich zu. Unter den mit Lichterketten behangenen Kastanien- und Eichenbäumen konnten sich die Gäste jederzeit zum Entspannen oder um sich zu unterhalten zusammenfinden. So zum Beispiel beim Weißwurst-Frühstück inklusive Musik von Werner Zeeb aus Pfullendorf. Ein Becher selbstgemachte Sommerschorle oder verschiedene Salatvariationen im Glas sorgten für ein Dolce-Vita-Gefühl mitten in Oberschwaben.

Zum zweiten Mal veranstaltete die Stadt Mengen im selben Zuge auch das internationale Streetfood-Festival mit rund 25 Foodtrucks. Von Einheimischem, wie Kässpätzle, Flädlesuppe und Maultaschen, bis hin zu ausländischen Köstlichkeiten, wie mexikanischen Quesadillas, arabischen Falafel oder amerikanischen Donuts, gab es alles, was das Feinschmeckerherz begehrte. Vor allem die außergewöhnlichen Gerichte überzeugten die Besucher beim Festival. Die Möglichkeit Burger mit Straußenfleisch oder im Lehmofen überbackene Pommes zu essen, gibt es schließlich nicht jeden Tag.

Viele Gastronomen machen mit

Auch die ortsansässige Gastronomie wirkte mit. So das Restaurant Rebstock oder Gaggli in Kooperation mit dem Haus am See in Zielfingen sowie dem ehemaligen Dorfstuben Ennetach. Im Giardino bei Blumen Bosch kam mit Antipasti Urlaubsstimmung auf. Und beim Getränkestand des Ristorante L’Aragosta gab es fruchtige Fragolino-Bowle. „Fragolino ist ein Wein mit Erdbeergeschmack“, so Frau DiLuccia, „das kann man auch im Italmarket in Scheer kaufen.“ Aber auch das Team vom Gloria sorgte dafür, dass keiner der Gäste verdurstete.

Wer bei all dem noch nicht genug hatte, hatte die Möglichkeit einen kleinen Hof-Flohmarkt zu besuchen, im Miniaturstrand von Intersport Dietsche die Sonne zu genießen oder sich in deren Sportarea beim Körbewerfen oder Fußballdart auszupowern. Für Kinder sorgte ein kompletter Straßenabschnitt mit Hüpfburgen sowie Kinderschminken und Henna-Tattoos für Freude in den kleinen Gesichtern, sodass alle Generationen an diesem Wochenende auf ihre Kosten kamen.