Unfallflucht geht schief: Autofahrer hinterlässt eindeutiges Zeichen

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Freitagabend und Samstag einen am Straßenrand geparkten Renault in Mengen.

Der Unfallverursacher kümmerte sich laut Mitteilung der Polizei nicht um seine Pflichten und fuhr von der Örtlichkeit davon. Nicht schlecht gestaunt haben die Polizisten, die bei der Unfallaufnahme das Kennzeichen des Verursachers am beschädigten Fahrzeug entdeckten. Mutmaßlich löste sich dieses beim Aufprall und blieb am Renault stecken, was die Ermittlung des 27-jährigen mutmaßlichen Unfallverursachers ermöglichte. Der Gesamtschaden wird auf etwa

6.000 Euro beziffert. Der 27-Jährige muss nun mit strafrechtlichen sowie führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.